Алиев заявил, что уверен в успешной реинтеграции армянского населения Карабаха

Алиев напомнил, что ранее в городе Евлах состоялась встреча между представителями Карабаха и Азербайджана. «Сегодня в Ханкенди проходит вторая встреча. О ее результатах мне еще не доложили. Но я уверен, что процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество будет идти успешно», – сказал он (цитата по ТАСС).