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Алиев заявил, что уверен в успешной реинтеграции армянского населения Карабаха

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха пройдет успешно. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Алиев напомнил, что ранее в городе Евлах состоялась встреча между представителями Карабаха и Азербайджана. «Сегодня в Ханкенди проходит вторая встреча. О ее результатах мне еще не доложили. Но я уверен, что процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество будет идти успешно», – сказал он (цитата по ТАСС).

Алиев также отметил, что пять дней назад Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет. Он пояснил, что все проживающие в Карабахском регионе являются гражданами Азербайджана, вне зависимости от национальности. «Их права и свободы будут обеспечены в полном объеме», – подчеркнул Алиев (цитата по «Sputnik Азербайджан»).

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Эрдоган ожидает, что Армения «примет протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги», пишет агентство.

25 сентября 2023 г. в Азербайджан с визитом приехал Эрдоган. Их встреча с Алиевым состоялась в Нахичеване. Как сообщила пресс-служба азербайджанского лидера, после официальной церемонии лидеры провели встречу один на один.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, в ходе которой был представлен план по реинтеграции местного населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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