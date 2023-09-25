Алиев заявил, что уверен в успешной реинтеграции армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха пройдет успешно. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Алиев напомнил, что ранее в городе Евлах состоялась встреча между представителями Карабаха и Азербайджана. «Сегодня в Ханкенди проходит вторая встреча. О ее результатах мне еще не доложили. Но я уверен, что процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество будет идти успешно», – сказал он (цитата по ТАСС).
Алиев также отметил, что пять дней назад Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет. Он пояснил, что все проживающие в Карабахском регионе являются гражданами Азербайджана, вне зависимости от национальности. «Их права и свободы будут обеспечены в полном объеме», – подчеркнул Алиев (цитата по «Sputnik Азербайджан»).
Эрдоган ожидает, что Армения «примет протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги», пишет агентство.
25 сентября 2023 г. в Азербайджан с визитом приехал Эрдоган. Их встреча с Алиевым состоялась в Нахичеване. Как сообщила пресс-служба азербайджанского лидера, после официальной церемонии лидеры провели встречу один на один.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, в ходе которой был представлен план по реинтеграции местного населения.