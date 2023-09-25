При реинтеграции Карабаха Баку будет ориентироваться на опыт Хорватии

Алиев 20 сентября пообещал создать в Карабахе привлекательные условия для жизни и выразил уверенность в том, что местные армяне увидят поворот к лучшему, «потому что наше намерение – строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения». Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая 23 сентября на Генассамблее ООН, заявил, что рабочей группой уже обсуждались планы, связанные «с восстановлением и функционированием инфраструктуры, а также доставкой гуманитарных товаров». По его словам, власти приступили к осуществлению срочных необходимых мер гуманитарной поддержки армян, проживающих в Карабахском регионе.