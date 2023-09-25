При реинтеграции Карабаха Баку будет ориентироваться на опыт Хорватии

При реинтеграции Карабаха Баку будет ориентироваться на опыт ХорватииАзербайджан работает над решением вопросов, связанных с включением НКР в состав республики
Азербайджан создал специальную правительственную рабочую группу для решения вопросов, связанных с окончательным вхождением непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в состав страны по итогам операции 19–20 сентября. Об этом 24 сентября сообщил Politico советник азербайджанского президента Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев. «Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире, – заявил Politico Гаджиев. – Но теперь [после перехода Карабаха под контроль Баку] это в прошлом. В этих обстоятельствах шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше».
Алиев 20 сентября пообещал создать в Карабахе привлекательные условия для жизни и выразил уверенность в том, что местные армяне увидят поворот к лучшему, «потому что наше намерение – строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения». Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая 23 сентября на Генассамблее ООН, заявил, что рабочей группой уже обсуждались планы, связанные «с восстановлением и функционированием инфраструктуры, а также доставкой гуманитарных товаров». По его словам, власти приступили к осуществлению срочных необходимых мер гуманитарной поддержки армян, проживающих в Карабахском регионе.
В Баку полны «решимости реинтегрировать жителей армянского происхождения», проживающих в Карабахе, в качестве равноправных граждан своей страны. Правительственная рабочая группа по реинтеграции собралась 21 сентября в Евлахе. От Азербайджана на встрече присутствовали назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями в Карабахе Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Башир Гаджиев и сотрудник специального представительства Илькин Султанов. Армянских жителей региона представляли секретарь совбеза НКР Сергей Мартиросян и депутат Давид Мелкумян.
23 сентября директор близкого к администрации президента Алиева Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев назвал несколько вопросов, которые будут затронуты в плане по реинтеграции. Среди них:
социально-экономический пакет в отношении карабахских армян;
определение условий приема карабахских армян в гражданство Азербайджана;
объявление условий амнистии, под которую подпадут и «некоторые лица, причастные к преступлениям против Азербайджана в предыдущие годы», а именно участники вооруженных формирований и гражданских административных структур непризнанной НКР.
Подробности по всем этим вопросам будут объявлены «в течение двух-трех месяцев», а для разработки плана реинтеграции за основу бралась «хорватская модель». К ней добавлены «некоторые элементы», отметил Шафиев, не указав, какие именно.
Хорватская модель, очевидно, предполагает, что за образец возьмут Эрдутское соглашение 1995 г. об интеграции сербского меньшинства Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, пояснил «Ведомостям» научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Согласно тем договоренностям в сербских районах были образованы совместные муниципальные комитеты по управлению общинами, а также полицейские органы, состоящие как из хорватов, так и из сербов, напоминает он.
В 5000
человек оценивалась численность «армии Арцаха» аналитическим ежегодником Military Balance на 2022 г.
Полноценная административная автономия сербам предоставлена не была, но под эгидой ООН была обеспечена форма культурного самоуправления путем создания Объединенного совета муниципалитетов с сербским большинством, говорит Смирнов.
Впрочем, возможно, Баку для реинтеграции местного армянского населения в административное правовое поле Азербайджана будет использовать и опыт северных соседей, считает доктор исторических наук, эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов. Эта модель, по словам эксперта, предполагает создание органов власти при помощи местных армян, готовых сотрудничать с азербайджанской стороной.
«Никакого Нагорного Карабаха на территории Азербайджана больше не будет. Этот вопрос после недавней 24-часовой войны решен. В ближайшее время, скорее всего, при поддержке российских миротворцев будут распущены сепаратистские структуры, а на этой территории пройдут выборы на муниципальном уровне», – считает эксперт.
Реинтеграция тем не менее будет постепенной. Кроме территорий, перешедших под контроль Азербайджана после последних операций, безопасность на других территориях, где проживают армяне, будут контролировать российские миротворцы, до 2025 г. азербайджанских военных и полицейских в Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди) не будет, отметил Шафиев.
Этнические армяне Карабаха уедут в Армению, поскольку они не хотят жить в составе Азербайджана и опасаются этого, заявил 24 сентября Reuters советник президента непризнанной НКР Самвела Шахраманяна Давид Бабаян. По его словам, так сделают «99,9%».
Сколько армян могло остаться в Карабахе
Согласно заявлению советника президента НКР Давида Бабаяна от 24 сентября, на территориях, контролируемых непризнанной республикой, проживает 120 000 этнических армян. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армян в Карабахе не более 25 000. В феврале 2021 г. Минобороны России сообщало, что после конфликта 2020 г. в сопровождении российских миротворцев из Армении в Карабах вернулось почти 52 000 беженцев.
Власти НКР готовят эвакуацию части населения в Армению, сообщал также портал 24News. Но когда эти десятки тысяч человек «пройдут по Лачинской дороге, неизвестно», добавил Бабаян. Позже вечером 24 сентября 24News сообщил об эвакуации первых двух сел карабахских армян. Чуть позже проект CivilNet сообщил, что группа из 40 человек будет размещена в области Сюник. К 21.55 мск, по данным правительства Армении, границу со стороны Нагорного Карабаха перешли 1 050 человек.
23 сентября минобороны Азербайджана заявило, что местное население, уходя, поджигает собственные дома. «Примерно в 19.35 (по местному времени. – «Ведомости») техническими средствами наблюдения нашей армии были зафиксированы массовые поджоги армянскими жителями жилых домов в направлении Агдере (армянское название – Мартакерт, расположен в 82 км к северу от Степанакерта. – «Ведомости»)», – говорится в сообщении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к народу днем 24 сентября заявил, что страна готова принять «соотечественников» из НКР из-за опасений этнических чисток.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще 20 сентября заявлял, что, по мнению Кремля, «пока нет оснований говорить об этнических чистках». «И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность», – сказал тогда Песков.
«Я призываю Совет Безопасности продемонстрировать свой авторитет, предприняв следующие срочные меры: немедленно направить в Нагорный Карабах миссию ООН, составленную из сотрудников различных агентств, для мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности»
Также в Карабахе продолжается сдача оружия вооруженными формированиями НКР азербайджанским военным. По опубликованным данным минобороны Азербайджана, всего передано к 24 сентября четыре танка (еще один танк демонтирован с постамента на въезде в Шушу и увезен в парк трофеев в Баку), один БМП, три легкобронированных тягача МТ-ЛБ, вооруженных югославскими 20-миллиметровыми орудиями Zastava, два «артиллерийских орудия» неизвестного калибра, 12 «гаубиц» неизвестного калибра, 313 единиц стрелкового оружия и 66 000 патронов, 900 минометов, 450 мин, 28 ПЗРК и один ЗРК «Тор».
Кроме того, МВД Азербайджана заявило, что со стороны Баку согласно договоренностям 20 сентября будет обеспечен выезд «разоруженных и демобилизованных вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин – Ханкенди и Кельбаджар – Басаркечар» на автобусах и личном автотранспорте. Минобороны Армении в очередной раз заявило, что подразделений ее армии в Карабахе нет.
«Никакая субъектность для карабахских армян не предусматривается», – считает директор Института Кавказа Александр Искандарян. По его словам, у карабахского населения сейчас нет оснований, чтобы доверять Баку, а Лачинская дорога из Карабаха в Армению для гражданского населения до сих пор закрыта.
По своему статусу местное армянское население в результате реинтеграции не будет отличаться от других этнических групп, проживающих на территории Азербайджана, уверен Ниязов: «Полицейские функции в Карабахе в итоге будут осуществлять азербайджанские правоохранительные органы».
Амнистией, продолжает эксперт, смогут воспользоваться лишь рядовые жители, которые не были замечены в военных преступлениях в период боевых действий. «У Баку есть досье на каждого жителя. В этом смысле азербайджанское руководство также будет использовать опыт Москвы на Кавказе», – считает эксперт.
Ниязов уверен, что в процессе работы азербайджанские власти не допустят вмешательства западных государств, которые, эксплуатируя карабахский вопрос, пытаются укрепить свои позиции на Южном Кавказе, а в вопросах региональной безопасности и экономической интеграции будут ориентироваться на Россию и Турцию.