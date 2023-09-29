Песков: дальнейшая работа миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока вряд ли вам кто-то ответит на этот вопрос. Поскольку сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана, то это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», – сказал он, отвечая на вопрос о судьбе российской миссии в Нагорном Карабахе по истечении пяти лет после подписания трехстороннего соглашения.
С 27 сентября по 9 ноября 2020 г. в регионе шла Вторая Карабахская война между Азербайджаном и Арменией. По итогам боевых действий было подписано трехстороннее соглашение Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г. о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Согласно документу, российские миротворцы разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе был определен – пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.