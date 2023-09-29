Песков: дальнейшая работа миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку

«Пока вряд ли вам кто-то ответит на этот вопрос. Поскольку сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана, то это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», – сказал он, отвечая на вопрос о судьбе российской миссии в Нагорном Карабахе по истечении пяти лет после подписания трехстороннего соглашения.