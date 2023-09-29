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Кремль считает актуальным вопрос о мирном договоре между Баку и Ереваном

Ведомости

Россия рассчитывает, что Азербайджан и Армения продолжат работу над подписанием мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его спросили, считает ли Кремль, что после указа о прекращении существования НКР можно ставить точку в конфликте между Баку и Ереваном, а также остается ли актуальным вопрос о мирном договоре.

«Ну он безусловно актуален. Кроме того, есть планы, конечно же, по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для России. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена», – ответил Песков.

На уточняющий вопрос, продолжит ли российская миротворческая миссия работу в регионе по истечении пятилетнего срока, Песков сказал, что этот вопрос будет обсуждаться.

«Поскольку сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана, то это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», – пояснил он.

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.

21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Второй раунд состоялся 25 сентября на базе российского миротворческого контингента в Ходжалы. В Кремле ранее подчеркнули, что гуманитарный аспект является важнейшим в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян утром 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования и роспуске всех учреждений с 1 января 2024 г. В тот же день азербайджанским властям сдался советник Шахраманяна по особым поручениям Давид Бабаян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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