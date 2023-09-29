Кремль считает актуальным вопрос о мирном договоре между Баку и Ереваном
Россия рассчитывает, что Азербайджан и Армения продолжат работу над подписанием мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его спросили, считает ли Кремль, что после указа о прекращении существования НКР можно ставить точку в конфликте между Баку и Ереваном, а также остается ли актуальным вопрос о мирном договоре.
«Ну он безусловно актуален. Кроме того, есть планы, конечно же, по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для России. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена», – ответил Песков.
На уточняющий вопрос, продолжит ли российская миротворческая миссия работу в регионе по истечении пятилетнего срока, Песков сказал, что этот вопрос будет обсуждаться.
«Поскольку сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана, то это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», – пояснил он.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Второй раунд состоялся 25 сентября на базе российского миротворческого контингента в Ходжалы. В Кремле ранее подчеркнули, что гуманитарный аспект является важнейшим в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян утром 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования и роспуске всех учреждений с 1 января 2024 г. В тот же день азербайджанским властям сдался советник Шахраманяна по особым поручениям Давид Бабаян.