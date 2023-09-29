Кремль считает актуальным вопрос о мирном договоре между Баку и Ереваном

«Ну он безусловно актуален. Кроме того, есть планы, конечно же, по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для России. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена», – ответил Песков.