Миротворцы России досрочно выходят из Карабаха по решению Баку и Москвы

28 сентября 2023 г. Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе. Ереван, ссылаясь на ст. 41 и 73 регламента суда, направил просьбу об указании временных мер для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 16 апреля 2024 г. на прениях в Международном суде ООН представитель республики Егише Киракосян заявил, что Армения не претендует на территории Азербайджана и привержена к созданию условий для крепкого и долгосрочного мира.