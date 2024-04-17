Миротворцы России досрочно выходят из Карабаха по решению Баку и Москвы

Миротворцы России досрочно выходят из Карабаха по решению Баку и МосквыО начале вывода сил ранее сообщил Кремль
Решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана принято высшим руководством Азербайджана и России. Об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, пишет агентство «АзерТадж».
«Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения», – добавил Гаджиев.
Поздним вечером 16 апреля Vesti.az сообщили о начале процесса вывода из Азербайджана российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе. Первый состав и военная техника миротворцев, как утверждалось, покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе.
Ранее 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха.
«Да, это действительно так», – сказал Песков.
Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 г. Согласно документу, российские миротворцы разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе – пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе, в результате которых президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
28 сентября 2023 г. Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе. Ереван, ссылаясь на ст. 41 и 73 регламента суда, направил просьбу об указании временных мер для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 16 апреля 2024 г. на прениях в Международном суде ООН представитель республики Егише Киракосян заявил, что Армения не претендует на территории Азербайджана и привержена к созданию условий для крепкого и долгосрочного мира.
5 октября 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.