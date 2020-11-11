Песков рассказал о взаимодействии России и Турции по Нагорному Карабаху
Россия и Турция будут взаимодействовать по Нагорному Карабаху в рамках мониторингового центра, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, речь идёт о мониторинговом центре», — сказал Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, Москва и Анкара никогда не обсуждали возможность введения совместных миротворческих сил в Нагорный Карабах. При этом ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне конфликта будут расположены миротворцы из России и Турции.
«Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло, эта тема никогда не обсуждалась», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова Алиева.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 9 ноября он совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписал заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе, которое начнет действовать с 00:00 мск 10 ноября 2020 г. Согласно документу, конфликтующие стороны остаются на занятых позициях и должны обменяться пленными и телами погибших. В зону конфликта будут введены российские миротворцы.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.