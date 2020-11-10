Российские войска вводятся в Карабах на пять лет

Российские войска вводятся в Карабах на пять летПока обстановка в Армении остается напряженной
Подписанное вечером 9 ноября и опубликованное ночью 10 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе начало выполняться с утра 10 ноября. Как сообщило Минобороны России, к вечеру в Армению из Ульяновска отправились 20 военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими и техникой 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады из Самарской области. Это вызвало ликование в Баку и протесты в Ереване.
Соглашение готовили давно
Подписанное соглашение предусматривает ввод в регион только российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция тоже участвует в миротворческой операции. Но, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, турецких миротворцев в Карабахе не будет. «Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано. Об этом не договаривались три стороны. И пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», – отметил он. По его словам, в ходе переговоров шла речь о создании на территории Азербайджана совместного центра мониторинга условий прекращения огня. Однако размещение такого центра – предмет отдельной договоренности, добавил Песков. На территории Карабаха этого центра не будет.
Утром 10 ноября, еще до выступления Пескова перед журналистами, президент Азербайджана Алиев также указал, что в договоренности по Карабаху отсутствуют упоминания о статусе этой территории. В опубликованной на сайте Кремля официальной версии трехстороннего заявления о статусе действительно ничего не сказано. По словам Пескова, «в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующей резолюции Совбеза ООН и иных документов».
Из заявления президентов Азербайджана, России и премьера Армении
1. Объявляется о полном прекращении огня <...> с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. <...> Стороны останавливаются на занимаемых ими позициях.
2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 г.
3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания <...> – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды <...>
6. Республика Армения до 15 ноября 2020 г. возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 г. – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. <...>
9. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой <...> Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.
По сообщению российского МИДа, переговоры о размещении российских миротворцев шли с 10 октября. По словам источника, близкого к Минобороны России, фактически силы 102-й российской базы в Армении стали перебрасываться к границе с Карабахом примерно неделю назад, а первые посты российских войск были выставлены там еще в конце октября. Сбитый азербайджанцами вечером 9 ноября над Арменией российский боевой вертолет Ми-24 прикрывал колонну таких войск, говорит собеседник «Ведомостей». МИД Азербайджана принес извинения России за сбитие вертолета, в результате которого погибло двое российских военных, и выразил готовность выплатить компенсацию и провести расследование, МИД России принял эти извинения.
По словам собеседника «Ведомостей», близкого к Минобороны, фактически этот инцидент не мог повлиять на соглашение о перемирии, поскольку оно было согласовано сторонами раньше.
Пригодилось сирийское разрешение
Для отправки российских войск президенту Владимиру Путину не требуется согласие Совета Федерации (согласно ст. 102 Конституции), пояснил «Ведомостям» Песков. Президент воспользовался действующим разрешением Совета Федерации на использование Вооруженных сил России за пределами ее территории «на основе общепризнанных принципов и норм международного права» от 30 сентября 2015 г., следует из пояснения пресс-секретаря президента. То разрешение Путин запросил у Совета Федерации перед отправкой российских военных в Сирию по просьбе президента страны Башара Асада. Однако в его тексте отсутствует упоминание о конкретной стране, в которую президенту разрешено отправить российские войска.
Путин заручился согласием Совфеда на использование российских вооруженных сил на Украине 1 марта 2014 г., но уже 24 июня 2014 г. президент попросил отозвать это разрешение из-за объявленного на Украине перемирия, которое затем не соблюдалось. В 2009 г. бывший президент России Дмитрий Медведев получил у Совета Федерации бессрочное разрешение оперативно использовать Вооруженные силы России за пределами страны. На момент принятия того решения собеседники «Ведомостей» в Минобороны поясняли, что бессрочное разрешение требуется для случаев нападения на граждан России, когда нет времени на согласование с Совфедом.
Поражение – причина перемирия
О причинах, заставивших армянскую сторону принять такое соглашение, откровенно заявил 10 ноября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян. По его словам, контроль над ключевым городом Шуша, от которого зависит связь столицы Карабаха Степанакерта с Арменией, был потерян еще 7 ноября и вернуть его не удалось. «Не знаю, как история оценит принятое вчера решение, но мы были обязаны это сделать. Если бы боевые действия продолжались такими же темпами, мы бы потеряли весь Арцах, за считанные дни. Вчера в Мартунинском районе были большие человеческие потери <...> Армия измучена ковидом. Мы были вынуждены [принять это решение], чтобы больше не было потерь. Все [из вышеперечисленного] говорит, что временное или окончательное перемирие неизбежно», – говорится в заявлении Арутюняна. Фактически то же самое заявил и премьер Армении Никол Пашинян, сказавший, что перемирие заключено по совету военных, которые не видели больше военных возможностей для сопротивления.
По словам источника, близкого к российскому Минобороны, оценка Арутюняна верна и захват Шуши фактически означал быстрый захват Степанакерта и остатков подконтрольной армянским силам территории, это понимала и армянская сторона, поэтому из Степанакерта еще несколько дней назад была проведена эвакуация мирного населения.
Эксперт Центра анализа стра-тегий и технологий Михаил -Барабанов считает, что отчасти такой исход был предрешен заранее и вряд ли в планы России входило допущение занятия азербайджанцами Степанакерта. По его мнению, в оставшейся у армян части Нагорного Карабаха будет не так много армянского населения и фактор Карабаха начнет с годами уходить из армянского внутриполитического поля, тем более что надежд на реванш в обозримом будущем нет. Поэтому достигнутое урегулирование, считает эксперт, может оказаться достаточно прочным.
Поражение вызвало беспорядки
10 ноября протестующие против соглашения демонстранты захватили в Ереване здание парламента Армении и избили спикера Национального собрания Арарата Мирзояна. Сам Пашинян написал 10 ноября в Facebook, что находится в Армении и продолжает исполнять свои обязанности. По словам старшего аналитика информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Матвея Каткова, худший сценарий для Армении – это приход к власти людей, которые денонсируют соглашение и попытаются продолжить войну. Во время боевых действий же, как замечает Катков, Пашинян проявил себя как неэффективный политик. «Главное, чтобы сейчас в Армении появилась договороспособная власть, которая может взять на себя ответственность и присоединиться к переговорам», – считает эксперт.
О том, что вопрос Нагорного Карабаха станет менее важным во внутренней политике Армении, говорить не приходится, полагает эксперт. «Это территория, на которой армянский народ жил испокон веков. Теперь оттуда бегут люди. Сами жители Армении столкнутся с беженцами, с вопросами о выплате пособий. Проблема Карабаха останется и будет носить социальный характер», – говорит Катков.