Российские войска вводятся в Карабах на пять лет

О причинах, заставивших армянскую сторону принять такое соглашение, откровенно заявил 10 ноября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян. По его словам, контроль над ключевым городом Шуша, от которого зависит связь столицы Карабаха Степанакерта с Арменией, был потерян еще 7 ноября и вернуть его не удалось. «Не знаю, как история оценит принятое вчера решение, но мы были обязаны это сделать. Если бы боевые действия продолжались такими же темпами, мы бы потеряли весь Арцах, за считанные дни. Вчера в Мартунинском районе были большие человеческие потери <...> Армия измучена ковидом. Мы были вынуждены [принять это решение], чтобы больше не было потерь. Все [из вышеперечисленного] говорит, что временное или окончательное перемирие неизбежно», – говорится в заявлении Арутюняна. Фактически то же самое заявил и премьер Армении Никол Пашинян, сказавший, что перемирие заключено по совету военных, которые не видели больше военных возможностей для сопротивления.