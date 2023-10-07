Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха
Российские миротворцы свернули свой наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Решение связано с разоружением и передвижением сторожевых постов дальше от линии соприкосновения, сообщает Минобороны РФ.
«Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе», – отметили в министерстве (цитата по ТАСС).
Российские миротворцы также сопровождали совместную группу Азербайджана и Нагорного Карабаха при восстановлении работы системы газоснабжения в Шушинском районе.
По данным Минобороны РФ, к 7 сентября вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали 112 единиц артиллерийских орудий, минометов и ракетных систем залпового огня, 124 средства противовоздушной обороны, 92 бронемашины, 142 военных автомобиля, около 66,1 млн боеприпасов и один беспилотник.
Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
5 октября пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.