Минобороны России: миротворцы свернули наблюдательные посты в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны РФ.
«Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах», – сказано в сообщении.
Отмечается, что миротворческие контингент продолжает выполнять задачи в регионе и обеспечивает безопасность. В зоне ответственности миротворцев нарушений режима огня не было.
Под контролем российских военных проходит подсчет вооружений, техники, оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. По данным на 5 октября было сдано 84 единицы бронетехники, 121 автомобиль, 121 средство ПВО, около 58,5 млн боеприпасов и др.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
5 октября пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Пашинян встретился в Испании с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в Гранаду на переговоры с Пашиняном.