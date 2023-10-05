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Минобороны России: миротворцы свернули наблюдательные посты в Нагорном Карабахе

Ведомости

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны РФ.

«Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах», – сказано в сообщении.

Отмечается, что миротворческие контингент продолжает выполнять задачи в регионе и обеспечивает безопасность. В зоне ответственности миротворцев нарушений режима огня не было.

Под контролем российских военных проходит подсчет вооружений, техники, оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. По данным на 5 октября было сдано 84 единицы бронетехники, 121 автомобиль, 121 средство ПВО, около 58,5 млн боеприпасов и др.

Ранее по теме: Ильхам Алиев отказался от переговоров с Николом Пашиняном в Испании

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

5 октября пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Пашинян встретился в Испании с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в Гранаду на переговоры с Пашиняном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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