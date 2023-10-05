Ильхам Алиев отказался от переговоров с Николом Пашиняном в Испании

С другой стороны, продолжает Дюбьен, решение Франции оказать военную помощь Армении вызвано турецким и российским факторами на Южном Кавказе. По словам эксперта, у Парижа сегодня крайне натянутые отношения с этими двумя странами, а через активизацию своей внешней политики он потенциально пытается создать неприятности в регионе. «Французы одним ударом рассчитывают поразить две цели. Пока не совсем понятно, о каких конкретно военных поставках идет речь. Думаю, этому процессу будут противиться не только Россия и Турция, но и Иран, который не заинтересован в присутствии в регионе внерегиональных сил», – отметил эксперт.