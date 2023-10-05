Ильхам Алиев отказался от переговоров с Николом Пашиняном в Испании

Ильхам Алиев отказался от переговоров с Николом Пашиняном в ИспанииЕму не понравилась политика Франции на Южном Кавказе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в испанскую Гранаду, где 5 октября были запланированы его первые после «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В мероприятии также должны были принять участие лидеры Франции Эмманюэль Макрон, Германии Олаф Шольц и председатель Евросовета Шарль Мишель, сообщило 4 октября азербайджанское государственное агентство APA.
По данным журналистов, Баку настаивал на участии во встрече представителя Турции, но получил отказ от Франции и Германии. Еще одной причиной отказа от поездки Алиева собеседники агентства назвали высказывания официальных лиц Франции в адрес Баку. «На фоне визита французского министра иностранных дел в Армению и заявлений относительно возможного франко-армянского военного сотрудничества азербайджанская сторона не видит необходимости участвовать в этом формате», – говорится в сообщении.
Кроме того, источник АРА отметил, что обсуждение проблем Южного Кавказа с представителями стран, далеких от региона, бессмысленно: «Любой формат, в котором участвует Франция, неприемлем для Азербайджана». В Баку при этом подчеркнули, что возобновление переговорного процесса будет возможно только на платформе Азербайджан – Армения – ЕС. В свою очередь, Пашинян не отказался от посещения Гранады, где он 5 октября планирует встретиться с «международными партнерами», передает пресс-служба армянского премьера.
Накануне министр иностранных дел Франции Катрин Колонна по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване заявила, что Париж согласен подписать договор о предоставлении Армении военной техники, не уточнив детали. Она подчеркнула, что ее визит в регион показатель того, что Франция будет «внимательно относиться к угрозам территориальной целостности дружественной Армении». Колонна ранее также заявляла о планах открыть французское консульство в приграничной армянской Сюникской области, где предположительно должен пройти так называемый Зангезурский транспортный коридор, который связал бы западные районы Азербайджана с его анклавом в Нахичевани и далее с Турцией.
До этого глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню в интервью France Info отметил, что французская сторона «открыла в Армении свою оборонную миссию, которая позволяет вести ежедневный диалог с армянской армией, для изучения их потребностей в обороне и безопасности».
В свою очередь, 4 октября МИД Азербайджана осудил высказывания Колонна, заявив о недопустимости вооружения Армении Францией и вновь втянуть ее «в агрессию и военную авантюру». «Усилия Парижа вмешаться в регион потерпят неудачу», – передает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Аресты в Карабахе
Спецслужбы Азербайджана продолжают задерживать руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). 3 октября азербайджанские спецслужбы задержали и доставили в Баку экс-президентов НКР Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и бывшего спикера парламента непризнанной республики Давида Ишханяна. До этого были арестованы бывший госминистр НКР Рубен Варданян и другие министры.
Франция на кавказском направлении ориентируется на свое общественное мнение, которое настроено проармянски, объясняет директор аналитического франко-русского центра «Обсерво» Арно Дюбьен. По его словам, в стране проживает многочисленная и довольно влиятельная армянская диаспора, численность которой, по разным оценкам, может достигать от 400 000 до 750 000 человек. «Помимо этого многие французы сочувствуют армянам из-за трагических событий в Османской империи в 1915 г. в годы Первой мировой войны. Поэтому Париж не мог не сопереживать армянам в недавних столкновениях на Южном Кавказе», – сказал эксперт.
С другой стороны, продолжает Дюбьен, решение Франции оказать военную помощь Армении вызвано турецким и российским факторами на Южном Кавказе. По словам эксперта, у Парижа сегодня крайне натянутые отношения с этими двумя странами, а через активизацию своей внешней политики он потенциально пытается создать неприятности в регионе. «Французы одним ударом рассчитывают поразить две цели. Пока не совсем понятно, о каких конкретно военных поставках идет речь. Думаю, этому процессу будут противиться не только Россия и Турция, но и Иран, который не заинтересован в присутствии в регионе внерегиональных сил», – отметил эксперт.
Еще у французского истеблишмента есть запрос на компенсацию за провалы своей политики в Африке и на других внешнеполитических направлениях, полагает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «В этом плане Армения представляет собой страну, которая максимально благоприятствует для политического пиар-эффекта. Но объективно и технически у Парижа мало возможностей для вытеснения России из Армении», – сказал эксперт.
Франция дала свое согласие на заключение будущего контракта с Арменией, который позволит поставлять в страну военную технику, чтобы она могла защитить себя. 3 октября, на встрече с министром иностанных дел Армении Араратом Мирзояном
Для этого Франции необходимо будет разместить в регионе свой военный контингент или создать инфраструктуру гарантий безопасности Армении после консультаций в рамках НАТО, где Турция не даст свое согласие, считает Притчин.
О возможной встрече Пашиняна и Алиева в Гранаде 24 сентября сообщил Совбез Армении. Через два дня спецпосланники Армении Армен Григорян и Азербайджана Хикмет Гаджиев согласовали в Брюсселе вопросы и параметры будущих переговоров лидеров двух стран. На встрече присутствовали советники президента Евросовета, Франции и Германии, а также специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар.
По словам Притчина, отказ Алиева ехать на переговоры в Гранаду вряд ли приведет к перехвату Москвой роли главного медиатора в переговорном процессе. «В условиях охлаждения армяно-российских отношений я с трудом представляю, что Ереван согласится с посредничеством Москвы в подписании судьбоносных решений. Этого также не одобрят западные кураторы», – заключил эксперт.