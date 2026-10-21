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Рубио: Украина бы не существовала без поддержки США

Инна Шульгина
Department of State / Flickr
Department of State / Flickr

Без американской поддержки Украины «не существовало бы». Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио во время визита в Индию, его слова передает Bloomberg.

«Если бы не помощь Соединенных Штатов, в том числе при администрации Трампа, Украины бы сейчас не было. Украина как суверенное государство не существовала бы», – сказал он, отвечая на вопросы о статье в Wall Street Journal (WSJ), согласно которой американский предприниматель Илон Маск приказал приостановить работу спутниковой системы Starlink, которая помогает Украине отражать атаки российской авиации.

В материале говорится со ссылкой на источники, что Маск обсуждал решение о замедлении работы Starlink с президентом США Дональдом Трампом после того, как об этом стало известно общественности. WSJ также сообщил, что Маск обсуждал замедление работы Starlink с представителями администрации до того, как оно вступило в силу. Рубио заявил, что ему ничего не известно о том, что президент был в курсе, и что США в любом случае не могут контролировать то, что частная компания делает со своим продуктом.

18 октября Зеленский обвинил Белый дом в ограничении работы системы Starlink. Он подчеркнул, что не знает, кто именно в американском правительстве принял такое решение. В тот же день глава минфина США Скотт Бессент предупредил украинского лидера, что ему стоит быть осторожным с подобными высказываниями. 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен разведывательной информацией с США возобновился и помогает Киеву реагировать на российские удары. Он поблагодарил американскую сторону за передачу разведданных.

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