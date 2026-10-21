Рубио: Украина бы не существовала без поддержки США

В материале говорится со ссылкой на источники, что Маск обсуждал решение о замедлении работы Starlink с президентом США Дональдом Трампом после того, как об этом стало известно общественности. WSJ также сообщил, что Маск обсуждал замедление работы Starlink с представителями администрации до того, как оно вступило в силу. Рубио заявил, что ему ничего не известно о том, что президент был в курсе, и что США в любом случае не могут контролировать то, что частная компания делает со своим продуктом.