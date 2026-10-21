SpaceX и Tesla начали изучать возможность слияния

Сам Маск не участвует в обсуждениях комитета, так как его интересы «противоречат интересам компании», и «комитеты еще не согласовали условия». Отмечается, что и SpaceX, и Tesla входят в число крупнейших компаний мира и занимают доминирующие позиции в своих отраслях. Рыночная стоимость SpaceX составляет около $2 трлн в то время как Tesla стоит почти $1,5 трлн.