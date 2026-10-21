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SpaceX и Tesla начали изучать возможность слияния

Инна Шульгина

Компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla сформировали специальные комитеты для изучения возможности слияния. Об этом сообщил Маск, передает Bloomberg.

Сделка объединит подразделения Tesla, занимающиеся электромобилями, энергетикой и робототехникой, с подразделением SpaceX, занимающимся запуском ракет и спутниковым интернетом. В основе всего этого лежат общие амбиции компаний в области искусственного интеллекта – или того, что некоторые в отрасли называют сверхинтеллектом, – что стимулирует инвестиции в такие сферы, как центры обработки данных и беспилотные автомобили.

Сам Маск не участвует в обсуждениях комитета, так как его интересы «противоречат интересам компании», и «комитеты еще не согласовали условия». Отмечается, что и SpaceX, и Tesla входят в число крупнейших компаний мира и занимают доминирующие позиции в своих отраслях. Рыночная стоимость SpaceX составляет около $2 трлн в то время как Tesla стоит почти $1,5 трлн.

13 октября состояние Маска сократилось примерно на $26,3 млрд после снижения стоимости акций SpaceX. В результате миллиардер вновь перестал быть триллионером, писал Forbes.

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