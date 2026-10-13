Маск лишился статуса триллионера после падения акций SpaceX
Состояние американского предпринимателя Илона Маска сократилось примерно на $26,3 млрд после снижения стоимости акций SpaceX. В результате миллиардер вновь перестал быть триллионером, сообщил Forbes.
По данным издания, котировки компании упали более чем на 3% после открытия торгов 13 октября. К 18:58 мск акции SpaceX подешевели на 3,7% до $157,09 за бумагу.
7 октября сообщалось, что SpaceX планирует привлечь около $40 млрд для закупки чипов Nvidia и расширения вычислительной инфраструктуры для проектов в сфере искусственного интеллекта. Около $10 млрд SpaceX рассчитывает получить в виде банковских кредитов, еще $30 млрд – за счет выпуска долговых обязательств инвестиционного уровня. Организатором финансирования должна выступить Apollo Global Management, которая поможет разместить бумаги среди широкого круга инвесторов. В переговорах также участвует инвесткомпания Pimco. Закрытие сделки ожидается в 2027 г.
6 октября состояние Маска превысило $1 трлн. Утром 5 октября акции Tesla выросли на 1%, а акции SpaceX – более чем на 5%. Кроме того, в III квартале 2026 г. выросли поставки Tesla, что помогло Маску увеличить оценочную стоимость активов на $61 млрд. Также причиной роста акций SpaceX, по данным Forbes, мог стать успешный запуск ракеты и заявления Маска о том, что SpaceXAI поменяет название на SpaceXSI. Данное заявление прозвучало на фоне призыва президента США Дональда Трампа называть искусственный интеллект суперинтеллектом (SI).
25 июля Маск заявлял, что теперь он «бывший триллионер». Тогда сообщалось, что он потерял $118 млрд, а его состояние опустилось ниже $1 трлн.