Маск лишился статуса триллионера после падения акций SpaceX

6 октября состояние Маска превысило $1 трлн. Утром 5 октября акции Tesla выросли на 1%, а акции SpaceX – более чем на 5%. Кроме того, в III квартале 2026 г. выросли поставки Tesla, что помогло Маску увеличить оценочную стоимость активов на $61 млрд. Также причиной роста акций SpaceX, по данным Forbes, мог стать успешный запуск ракеты и заявления Маска о том, что SpaceXAI поменяет название на SpaceXSI. Данное заявление прозвучало на фоне призыва президента США Дональда Трампа называть искусственный интеллект суперинтеллектом (SI).