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Главная / Бизнес /

SpaceX планирует привлечь $40 млрд на закупку чипов Nvidia

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Космическая компания SpaceX Илона Маска планирует привлечь около $40 млрд для закупки чипов Nvidia и расширения вычислительной инфраструктуры для проектов в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Около $10 млрд SpaceX рассчитывает получить в виде банковских кредитов, еще $30 млрд – за счет выпуска долговых обязательств инвестиционного уровня. Организатором финансирования должна выступить Apollo Global Management, которая поможет разместить бумаги среди широкого круга инвесторов. В переговорах также участвует инвесткомпания Pimco. Закрытие сделки ожидается в 2027 г. Apollo и Pimco отказались от комментариев FT, SpaceX и Nvidia не ответили на запрос газеты.

В августе SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с Nvidia для разработки вычислительных модулей спутников Starmind AI1. Их планируется оснащать графическими процессорами Nvidia Rubin и центральными процессорами Vera, чтобы обеспечить вычислительные мощности уровня дата-центра непосредственно на орбите.

В сентябре Маск сообщил о планах SpaceX начать вывод суперкомпьютеров Nvidia в космос в 2027 г. В июне компания также начала размещение пяти траншей облигаций на сумму не менее $25 млрд для финансирования разработок в области ИИ.

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