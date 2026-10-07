SpaceX планирует привлечь $40 млрд на закупку чипов Nvidia
Космическая компания SpaceX Илона Маска планирует привлечь около $40 млрд для закупки чипов Nvidia и расширения вычислительной инфраструктуры для проектов в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
Около $10 млрд SpaceX рассчитывает получить в виде банковских кредитов, еще $30 млрд – за счет выпуска долговых обязательств инвестиционного уровня. Организатором финансирования должна выступить Apollo Global Management, которая поможет разместить бумаги среди широкого круга инвесторов. В переговорах также участвует инвесткомпания Pimco. Закрытие сделки ожидается в 2027 г. Apollo и Pimco отказались от комментариев FT, SpaceX и Nvidia не ответили на запрос газеты.
В августе SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с Nvidia для разработки вычислительных модулей спутников Starmind AI1. Их планируется оснащать графическими процессорами Nvidia Rubin и центральными процессорами Vera, чтобы обеспечить вычислительные мощности уровня дата-центра непосредственно на орбите.