SpaceX начала размещение пяти бондов для привлечения $25 млрд
Компания SpaceX начала размещение пяти траншей облигаций с целью привлечения не менее $25 млрд для финансирования разработок в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Reuters.
Облигации будут выпущены со сроками погашения 5, 7, 10, 20 и 30 лет. Полученные средства будут направлены на погашение задолженностей по промежуточному кредиту и на общие корпоративные цели.
Первое размещение уже привлекло заказы на $85 млрд, сообщил собеседник агентства, знакомый с ситуацией. Продажей занимаются Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
22 июня глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания объявила о начале выпуска необеспеченных облигаций инвестиционного уровня. Размещение облигаций будет проводиться среди квалифицированных инвесторов. Размещение началось вскоре после рекордного первичного предложения (IPO) на сумму $85,7 млрд.
IPO космической компании состоялось в середине июня. Изначально SpaceX рассчитывала привлечь $75 млрд, разместив акции по $135 за бумагу, но высокий спрос позволил андеррайтерам продать дополнительно 83,3 млн акций, что увеличило сумму сделки почти на $11 млрд.