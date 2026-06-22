SpaceX начала размещать облигации

18 июня Reuters со ссылкой на источники сообщил, что SpaceX разместит облигации на $20 млрд. Предположительно, привлеченные средства пойдут на рефинансирование кредита, взятого для покупки xAI и соцсети X. Срок погашения облигаций, по данным собеседников, составит 10 лет.