SpaceX начала размещать облигации
SpaceX объявила о начале выпуска необеспеченных облигаций инвестиционного уровня, передает Bloomberg со ссылкой на заявление компании миллиардера Илона Маска. Привлечение капитала происходит с целью финансирования амбиций в области ИИ.
Размещение облигаций будет проводиться среди квалифицированных инвесторов. Размещение началось вскоре после рекордного первичного предложения (IPO) на сумму $85,7 млрд.
18 июня Reuters со ссылкой на источники сообщил, что SpaceX разместит облигации на $20 млрд. Предположительно, привлеченные средства пойдут на рефинансирование кредита, взятого для покупки xAI и соцсети X. Срок погашения облигаций, по данным собеседников, составит 10 лет.
IPO космической компании состоялось в середине июня. Изначально SpaceX рассчитывала привлечь $75 млрд, разместив акции по $135 за бумагу, но высокий спрос позволил андеррайтерам продать дополнительно 83,3 млн акций, что увеличило сумму сделки почти на $11 млрд.