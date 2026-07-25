Илон Маск назвал себя «бывшим триллионером»
Американский предприниматель Илон Маск признал, что теперь он «бывший триллионер». Об этом он написал на своей странице в Х.
Днем ранее Bloomberg сообщил, что состояние Маска опустилось ниже $1 трлн. Он потерял $118 млрд.
12 июня Маск стал первым в мире триллионером, когда его компания SpaceX провела первичное публичное размещение акций.
15 июня состояние Маска достигало $1,3 трлн, следовало из данных Forbes Real-Time Billionaires, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Тогда ключевой причиной роста называлось IPO SpaceX. На первых торгах акции компании взлетели более чем на 19%, позже прибавив еще 19,5%. В результате капитализация SpaceX превысила $3 трлн, а состояние Маска выросло за один день почти на $165 млрд.
Месяц спустя акции SpaceX потеряли почти 40%. Цена закрытия 24 июля составила $115,07.