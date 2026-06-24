Маск потерял статус долларового триллионера

15 июня состояние Маска достигало $1,3 трлн, следовало из данных Forbes Real-Time Billionaires, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Тогда ключевой причиной роста называлось IPO SpaceX. На первых торгах акции компании взлетели более чем на 19%, позже прибавив еще 19,5%. В результате капитализация SpaceX превысила $3 трлн, а состояние Маска выросло за один день почти на $165 млрд.