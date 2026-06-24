Маск потерял статус долларового триллионера
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска упало до $957 млрд. Он потерял $118 млрд, перестав быть долларовым триллионером, следует из индекса миллиардеров Bloomberg.
При этом с начала 2026 г. состояние Маска выросло на $338 млрд.
15 июня состояние Маска достигало $1,3 трлн, следовало из данных Forbes Real-Time Billionaires, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Тогда ключевой причиной роста называлось IPO SpaceX. На первых торгах акции компании взлетели более чем на 19%, позже прибавив еще 19,5%. В результате капитализация SpaceX превысила $3 трлн, а состояние Маска выросло за один день почти на $165 млрд.
Маск является обладателем 4,8 млрд акций SpaceX и опционов еще на 350 млн акций с ценой исполнения $8,40 за штуку, что дает ему долю около 38% в компании.