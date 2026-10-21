Сила Госдумы

Это вернуло к жизни обсуждение востребованности нижней и верхней палаты парламента. Да, сюрпризов от подобных согласований не ожидается: в целом все решено и депутатам нужно лишь утвердить решения. Чего они в целом и не скрывают. Но им все еще можно задавать вопросы и голосовать. И это важная, закрепленная законом роль, которую многие недооценивают.