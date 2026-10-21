Сила Госдумы

Сила ГосдумыПочему не стоит недооценивать российский парламент
Новые назначения в правительстве логично и в соответствии с законодательством будут согласованы Госдумой. Процедура состоится буквально сегодня.
Это вернуло к жизни обсуждение востребованности нижней и верхней палаты парламента. Да, сюрпризов от подобных согласований не ожидается: в целом все решено и депутатам нужно лишь утвердить решения. Чего они в целом и не скрывают. Но им все еще можно задавать вопросы и голосовать. И это важная, закрепленная законом роль, которую многие недооценивают.
Какой-то диалог депутаты с кандидатами на высокие правительственные посты уже ведут. Например, 19 и 20 октября все фракции встретились с номинантами на должности вице-премьеров и министра.
Перед выборами в Госдуму избиратели обсуждали разные сценарии. Кто-то призывал поддержать одну из партий, а кто-то не исключал порчу бюллетеней и игнорирование голосования. У сторонников последней стратегии распространена мысль о том, что избирательные процедуры, и тем паче участие конкретного человека в них, «ни на что не влияют».
Cейчас, когда система публичной власти консолидирована, многим кажется, что от наличия в парламенте представителей тех или иных партий принимаемые решения не меняются. Но в любом случае если не меняются решения – то меняется фокус зрения на них, а может, и градус дискуссии.
Можно вспомнить и полномочия Госдумы в соответствии с Конституцией. Она вправе утверждать премьеров и его замов, объявлять вотум недоверия, назначать и увольнять главу Центробанка, членов Счетной палаты, объявлять амнистию и т. д. Все это записано в Основном законе – и частично уже использовалось.
О ряде полномочий периодически напоминала оппозиционная Дума 1990-х . Дважды она отклоняла в 1998 г. и кандидатуру премьера Виктора Черномырдина. И только после предложения сооснователя «Яблока» Григория Явлинского (о его роли мало кто помнит) был утвержден Евгений Примаков. Это позволило на некоторое время примирить страну.
Но роль Госдумы оказалась со временем незаслуженно забыта. А она способна многое сделать (или, что бывает тоже важно, не сделать), особенно в тревожные времена.