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Утренний звон по рынку акций 21 октября

Биржа готовится к продолжению роста
Александр Яковлев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Торги на российском рынке акций начались умеренным ростом. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,17% и составил 2473,94. Индекс РТС вырос на 0,17% и составил 940,23.

Базовый сценарий на сегодня – продолжение роста с попыткой штурма знаковой отметки 2500 пунктов по индексу.

Еще немного, еще чуть-чуть

Рынок акций завершил торги вторника уверенным ростом, обновив максимумы с середины июня. Индекс Мосбиржи прибавил 1,64%, закрывшись на отметке 2469,75 пункта, а индекс РТС вырос на 1,59%, достигнув 938,65 пункта.

Рынок не только закрепился выше 200-дневной скользящей средней (2441 пункт), но и закрылся выше 2470 пунктов, что, как считают некоторые аналитики, технически символизирует переход к полноценной восходящей динамике.

Очередную порцию геополитического позитива принесла новость о том, что спецпосланник США Стив Уиткофф 21 октября в Санкт-Петербурге представит элементы мирного плана, обсужденные США, Украиной и Европой. По данным Politico, Вашингтон предложит Путину личные переговоры с Зеленским и Трампом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также допустил возобновление работы «Северных потоков». Эти сигналы укрепили надежды на дипломатический прогресс в украинском конфликте.

Нефть поддержала рынок в первой половине дня. Brent в моменте достигала почти $112 за баррель на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за новых атак на объекты Саудовской Аравии. Однако к вечеру котировки растеряли рост: декабрьский фьючерс на Brent подешевел на 2,58%, до $106,72 за баррель.

Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали

В аутсайдерах оказались «Фосагро» – 5572 руб. (-3,58%) и «Северсталь» – 728,2 руб. (-0,74%).

«Северсталь»: сложный год, хороший квартал

«Северсталь» представила отчетность за 9 месяцев 2026 года и операционные результаты за III квартал. Данные носят смешанный характер: на годовом горизонте наблюдается существенное снижение накопленных показателей, однако в III квартале наметилось заметное восстановление прибыльности и денежного потока.

Результаты за январь-сентябрь выглядят слабо относительно аналогичного периода прошлого года, отмечают аналитики. Выручка сократилась на 10%, до 488,4 млрд руб, EBITDA упала на 28%, до 82,3 млрд руб., рентабельность снизилась на 4 п.п., до 17%. Чистая прибыль обвалилась на 61% (в 1,6 раза), до 19,3 млрд руб., а свободный денежный поток остался отрицательным – -27,5 млрд руб.

Главные причины – снижение операционной прибыли и финансовых доходов, а также слабая ценовая конъюнктура и низкий спрос на внутреннем рынке в первом полугодии.

Но III квартал показал позитивную динамику к предыдущему кварталу и в ряде случаев – в годовом выражении. EBITDA выросла на 13% г/г до 39,98 млрд руб. Рентабельность повысилась до 23% против 20% годом ранее за счет цен и оптимизации затрат. Чистая прибыль составила 15,17 млрд руб. (+17% г/г), а FCF показал кратный рост до 42,62 млрд руб.

Компания уже объявила, что не будет выплачивать дивиденды за 9 месяцев. Основной формальный повод – отрицательный свободный денежный поток по итогам отчетного периода.

Отчетность, как отмечают аналитики, демонстрирует разворот квартальной динамики – от слабого первого полугодия к сильному третьему кварталу. Однако накопленные результаты остаются под давлением, и устойчивость восстановления будет зависеть от дальнейшего спроса на внутреннем рынке и ценовой конъюнктуры.

Для инвесторов ключевым позитивом является возврат к положительному денежному потоку и снижение долговой нагрузки, тогда как отсутствие дивидендов и слабая годовая динамика прибыли ограничивают краткосрочный оптимизм.

Что день грядущий нам готовит

Геополитика продолжает питать рынок надеждами, правда, пока нет уверенности, что они в итоге не окажутся ложными. Нефть после крайне волатильных торгов вторника вновь растет и торгуется выше $110 за баррель.

Индекс обновил максимумы осени выше 2470 пунктов, и до целевого уровня 2500 остается чуть более процента. Как полагают оптимистично настроенные аналитики, перекупленности на рынке не отмечается – идет хороший, монотонный рост, без рывков, что является маркером продолжения движения вверх.

Но зона 2470-2480 пунктов все же является ключевой технической преградой для индекса. Для ее уверенного пробоя и закрепления выше 2500 может потребоваться подтверждение прогресса на украинских переговорах, иначе высока вероятность локальной фиксации прибыли.

Стратегически рынок нацелен на 2500–2600 пунктов, но добраться туда будет не так-то и просто. Для этого нужен либо какой-то геополитический праздник, либо явные «голубиные» сигналы на заседании ЦБ в пятницу.

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