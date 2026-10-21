Утренний звон по рынку акций 21 октября

Утренний звон по рынку акций 21 октябряБиржа готовится к продолжению роста
Торги на российском рынке акций начались умеренным ростом. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,17% и составил 2473,94. Индекс РТС вырос на 0,17% и составил 940,23.
Базовый сценарий на сегодня – продолжение роста с попыткой штурма знаковой отметки 2500 пунктов по индексу.
Еще немного, еще чуть-чуть
Рынок акций завершил торги вторника уверенным ростом, обновив максимумы с середины июня. Индекс Мосбиржи прибавил 1,64%, закрывшись на отметке 2469,75 пункта, а индекс РТС вырос на 1,59%, достигнув 938,65 пункта.
Рынок не только закрепился выше 200-дневной скользящей средней (2441 пункт), но и закрылся выше 2470 пунктов, что, как считают некоторые аналитики, технически символизирует переход к полноценной восходящей динамике.
Очередную порцию геополитического позитива принесла новость о том, что спецпосланник США Стив Уиткофф 21 октября в Санкт-Петербурге представит элементы мирного плана, обсужденные США, Украиной и Европой. По данным Politico, Вашингтон предложит Путину личные переговоры с Зеленским и Трампом.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также допустил возобновление работы «Северных потоков». Эти сигналы укрепили надежды на дипломатический прогресс в украинском конфликте.
Нефть поддержала рынок в первой половине дня. Brent в моменте достигала почти $112 за баррель на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за новых атак на объекты Саудовской Аравии. Однако к вечеру котировки растеряли рост: декабрьский фьючерс на Brent подешевел на 2,58%, до $106,72 за баррель.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
В аутсайдерах оказались «Фосагро» – 5572 руб. (-3,58%) и «Северсталь» – 728,2 руб. (-0,74%).
«Северсталь»: сложный год, хороший квартал
«Северсталь» представила отчетность за 9 месяцев 2026 года и операционные результаты за III квартал. Данные носят смешанный характер: на годовом горизонте наблюдается существенное снижение накопленных показателей, однако в III квартале наметилось заметное восстановление прибыльности и денежного потока.
Результаты за январь-сентябрь выглядят слабо относительно аналогичного периода прошлого года, отмечают аналитики. Выручка сократилась на 10%, до 488,4 млрд руб, EBITDA упала на 28%, до 82,3 млрд руб., рентабельность снизилась на 4 п.п., до 17%. Чистая прибыль обвалилась на 61% (в 1,6 раза), до 19,3 млрд руб., а свободный денежный поток остался отрицательным – -27,5 млрд руб.
Главные причины – снижение операционной прибыли и финансовых доходов, а также слабая ценовая конъюнктура и низкий спрос на внутреннем рынке в первом полугодии.
Но III квартал показал позитивную динамику к предыдущему кварталу и в ряде случаев – в годовом выражении. EBITDA выросла на 13% г/г до 39,98 млрд руб. Рентабельность повысилась до 23% против 20% годом ранее за счет цен и оптимизации затрат. Чистая прибыль составила 15,17 млрд руб. (+17% г/г), а FCF показал кратный рост до 42,62 млрд руб.
Компания уже объявила, что не будет выплачивать дивиденды за 9 месяцев. Основной формальный повод – отрицательный свободный денежный поток по итогам отчетного периода.
Отчетность, как отмечают аналитики, демонстрирует разворот квартальной динамики – от слабого первого полугодия к сильному третьему кварталу. Однако накопленные результаты остаются под давлением, и устойчивость восстановления будет зависеть от дальнейшего спроса на внутреннем рынке и ценовой конъюнктуры.
Для инвесторов ключевым позитивом является возврат к положительному денежному потоку и снижение долговой нагрузки, тогда как отсутствие дивидендов и слабая годовая динамика прибыли ограничивают краткосрочный оптимизм.
Что день грядущий нам готовит
Геополитика продолжает питать рынок надеждами, правда, пока нет уверенности, что они в итоге не окажутся ложными. Нефть после крайне волатильных торгов вторника вновь растет и торгуется выше $110 за баррель.
Индекс обновил максимумы осени выше 2470 пунктов, и до целевого уровня 2500 остается чуть более процента. Как полагают оптимистично настроенные аналитики, перекупленности на рынке не отмечается – идет хороший, монотонный рост, без рывков, что является маркером продолжения движения вверх.
Но зона 2470-2480 пунктов все же является ключевой технической преградой для индекса. Для ее уверенного пробоя и закрепления выше 2500 может потребоваться подтверждение прогресса на украинских переговорах, иначе высока вероятность локальной фиксации прибыли.
Стратегически рынок нацелен на 2500–2600 пунктов, но добраться туда будет не так-то и просто. Для этого нужен либо какой-то геополитический праздник, либо явные «голубиные» сигналы на заседании ЦБ в пятницу.