Утренний звон по рынку акций 21 октября

Нефть поддержала рынок в первой половине дня. Brent в моменте достигала почти $112 за баррель на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за новых атак на объекты Саудовской Аравии. Однако к вечеру котировки растеряли рост: декабрьский фьючерс на Brent подешевел на 2,58%, до $106,72 за баррель.