Прибыль «Северстали» за девять месяцев снизилась на 61%

За отчетный период больше всего снизилась выручка от продажи металлопродукции – с 485,09 млн руб. до 430,03 млн руб. Транспортные и складские услуги были наоборот востребованными, и выручка за их оказание выросла с 30,02 млн руб. до 31,59 млн руб.