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Прибыль «Северстали» за девять месяцев снизилась на 61%

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Прибыль ПАО «Северсталь» и его дочерних предприятий за девять месяцев составила 19,29 млн руб., что на 61% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Отчетность по МСФО опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации. Приведенные данные неаудированные.

Валовая прибыль снизилась на 21%, до 129,92 млн руб. Прибыль от операционной деятельности упала на 45% – до 43,27 млн руб. Выросли затраты на сбыт – с 42,91 млн до 45,53 млн руб. Себестоимость продаж снизилась на 5% и составила 358,49 млн руб.

За отчетный период больше всего снизилась выручка от продажи металлопродукции – с 485,09 млн руб. до 430,03 млн руб. Транспортные и складские услуги были наоборот востребованными, и выручка за их оказание выросла с 30,02 млн руб. до 31,59 млн руб.

Выручка за III квартал снизилась до 173,54 млн руб. Разница с аналогичным периодом прошлого года составила 3%. Показатель EBITDA вырос на 13% до 39 981 млн руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 23% против 20% годом ранее.

19 октября консенсус-прогноз «Интерфакса» показал, что «Северсталь» может показать рост EBITDA в III квартале 2026 г. на 4% до 36,9 млрд руб. относительно аналогичного периода 2025 г. По сравнению со II кварталом этого года EBITDA повысилась на 51%. Прогноз агентства по выручке ПАО  составляет 178,3 млрд руб.

«Северсталь» – одна из крупнейших сталелитейных и горнодобывающих компаний России. Входит в число 50 крупнейших по выручке российских компаний. Председателем совета директоров и основным владельцем является Алексей Мордашов. Основное предприятие холдинга – Череповецкий металлургический комбинат – было основано в 1955 г.

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