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«Интерфакс» ожидает роста EBITDA «Северстали» на 4% за III квартал

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Северсталь» может показать рост EBITDA в III квартале 2026 г. на 4% до 36,9 млрд руб. относительно аналогичного периода 2025 г. Это следует из консенсус-прогноза «Интерфакса».

По сравнению со II кварталом этого года EBITDA повысилась на 51%. Прогноз агентства по выручке ПАО  составляет 178,3 млрд руб. (снижение на 0,4% год к году и рост на 5,2% квартал к кварталу).

Свободный денежный поток компании (FCF) по прогнозам составил 20,7 млрд руб. после отрицательных 29,8 млрд руб. в прошлом квартале. При этом совокупный FCF за девять месяцев 2026 г. оставался отрицательным, что минимизирует шансы выплаты квартальных дивидендов, считают аналитики.

«Северсталь» опубликует отчетность за III квартал завтра, 20 октября.

13 октября цена акций «Северстали» на Мосбирже росла на 5,1%, писали «Ведомости». За последние 12 месяцев цена акций «Северстали» снизилась на 21,7%.

«Северсталь» – одна из крупнейших сталелитейных и горнодобывающих компаний России. Входит в число 50 крупнейших по выручке российских компаний. Председателем совета директоров и основным владельцем является Алексей Мордашов. Основное предприятие холдинга – Череповецкий металлургический комбинат – было основано в 1955 г.

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