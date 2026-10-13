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Цена акций «Северстали» на Мосбирже выросла на 5,1%

Ведомости

По состоянию на 12:26 мск 13 октября цена акций «Северстали» выросла на 5,10% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 708,60 руб. Объем торгов составил 707,46 млн руб.

На закрытие торгов 12 октября цена акций «Северстали» составила 684,60 руб., оборот торгов достиг 1,49 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Северстали» снизилась на 21,7%.

«Северсталь» – одна из крупнейших сталелитейных и горнодобывающих компаний России. Основное предприятие холдинга – Череповецкий металлургический комбинат – было основано в 1955 г. Состоит из двух основных дивизионов: «Северсталь ресурс» (включает комплексы по добыче железной руды АО «Карельский окатыш», АО «Оленегорский ГОК» и ООО «Яковлевский ГОК») и «Северсталь российская сталь» (включает сталелитейные и оцинковочные производства, трубопрокатный завод и пр.). Входит в число 50 крупнейших по выручке российских компаний. Председателем совета директоров и основным владельцем является Алексей Мордашов.

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