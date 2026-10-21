Госдолг США за два месяца вырос почти на $400 млрд после рекорда в $40 трлн
Госдолг США за два месяца после достижения рекордных $40 трлн прибавил почти $400 млрд.
Отметку в $40 трлн американский госдолг преодолел 19 августа, к началу октября сумма выросла еще на четверть триллиона. По данным минфина страны, 19 октября госдолг составлял $40,396 трлн – очередной антирекорд.
По прогнозам аналитиков на основе текущих темпов, к 2030 г. госдолг может превысить $50 трлн. Бюджетное управление конгресса ожидает, что в 2036 г. объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.
7 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявляла, что мировой государственный долг достиг самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. По прогнозам, он превысит 100% ВВП к 2030 г.