МВФ: мировой госдолг превысит 100% ВВП к 2030 году
Мировой государственный долг достиг самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. По прогнозам, он превысит 100% ВВП к 2030 г., сообщила директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Reuters.
По словам Георгиевой, на следующей неделе 191 страна – член МВФ, в том числе, будут обсуждать «растущее бремя государственного долга», которое сдерживает экономический рост и усиливает инфляционное давление.
Георгиева выделила страны с развитой экономикой во главе с США как «наихудших нарушителей» в плане долговой нагрузки. По ее словам, соотношение долга к ВВП у них выше, чем у стран с формирующимся рынком и стран с низким уровнем дохода. Политики больше не могут рассчитывать на то, что высокие темпы роста сами по себе решат финансовые проблемы, подчеркнула директор МВФ.
«И все же мы не видим решительных действий в странах с развитой экономикой и высоким уровнем долга, где сейчас необходимы надежные среднесрочные планы бюджетной консолидации, подкрепленные в некоторых случаях предварительными фискальными мерами, в том числе для снижения давления на денежно-кредитную политику», – добавила Георгиева.
В сентябре Институт международных финансов сообщал, что совокупный объем мирового долга в первом полугодии 2026 г. достиг нового рекордного уровня в $365 трлн. Основная часть прироста пришлась на развивающиеся страны. В годовом выражении их совокупный долг вырос на $6,5 трлн и превысил $110 трлн. Наибольший уровень долга среди развивающихся стран приходится на Китай.