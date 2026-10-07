МВФ: мировой госдолг превысит 100% ВВП к 2030 году

Георгиева выделила страны с развитой экономикой во главе с США как «наихудших нарушителей» в плане долговой нагрузки. По ее словам, соотношение долга к ВВП у них выше, чем у стран с формирующимся рынком и стран с низким уровнем дохода. Политики больше не могут рассчитывать на то, что высокие темпы роста сами по себе решат финансовые проблемы, подчеркнула директор МВФ.