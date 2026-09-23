Мировой долг в первом полугодии достиг рекордных $365 трлн

По данным Счетной палаты РФ, государственный долг России в первом полугодии увеличился на 2,4 трлн руб., или на 6,8%, и составил 37,5 трлн руб. Расходы на обслуживание госдолга составили 1,8 трлн руб., или 45,3% показателя сводной бюджетной росписи. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте снизился с начала года на 311 млрд руб. В 2025 г. государственный долг РФ вырос на 21%, или на на 6,1 трлн руб., и достиг 35,1 трлн руб.