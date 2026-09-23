Мировой долг в первом полугодии достиг рекордных $365 трлн
Совокупный объем мирового долга в первом полугодии 2026 г. достиг нового рекордного уровня в $365 трлн. Показатель увеличился более чем на $10 трлн, следует из данных Института международных финансов.
Основная часть прироста пришлась на развивающиеся страны. В годовом выражении их совокупный долг увеличился на $6,5 трлн и превысил $110 трлн. Наибольший уровень долга среди развивающихся стран приходится на Китай.
По данным Счетной палаты РФ, государственный долг России в первом полугодии увеличился на 2,4 трлн руб., или на 6,8%, и составил 37,5 трлн руб. Расходы на обслуживание госдолга составили 1,8 трлн руб., или 45,3% показателя сводной бюджетной росписи. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте снизился с начала года на 311 млрд руб. В 2025 г. государственный долг РФ вырос на 21%, или на на 6,1 трлн руб., и достиг 35,1 трлн руб.
2 сентября «Ведомости» писали, что экономика Франции в первом полугодии не смогла выйти в положительную зону. По данным национального статистического института Insee, во II квартале текущего года ВВП страны показал нулевой рост. В январе – марте показатель упал на 0,2%. На этом фоне дефицит государственного бюджета Франции в первом полугодии 2026 г. достиг 106,8 млрд евро. В прошлом году совокупный дефицит бюджета составил 5,1% ВВП (152,5 млрд евро).