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Главная / Экономика /

Чем грозит Франции экономическая стагнация

Чтобы справиться с бюджетным дефицитом, правительству придется идти на непопулярные меры, но ситуацию усложняют приближающиеся выборы
Ульяна Сморчкова
Michael Nguyen / NurPhoto / AFP
Michael Nguyen / NurPhoto / AFP

Экономика Пятой республики в первом полугодии не смогла выйти в положительную зону. По данным национального статистического института Insee, во II квартале текущего года ВВП страны показал нулевой рост. В январе – марте показатель упал на 0,2%. На этом фоне дефицит государственного бюджета Франции в первом полугодии 2026 г. достиг 106,8 млрд евро. Об этом сообщало в начале августа министерство бюджета, государственных счетов и гражданской администрации страны.

В прошлом году совокупный дефицит бюджета составил 5,1% ВВП (152,5 млрд евро), хотя в соответствии с требованиями Маастрихтского договора он не должен превышать 3%. При этом результат оказался лучше, чем годом ранее. В 2024 г. дефицит составил 5,8% ВВП, или 169,6 млрд евро, сообщал Insee.

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