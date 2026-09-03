Чем грозит Франции экономическая стагнация

Экономика Пятой республики в первом полугодии не смогла выйти в положительную зону. По данным национального статистического института Insee, во II квартале текущего года ВВП страны показал нулевой рост. В январе – марте показатель упал на 0,2%. На этом фоне дефицит государственного бюджета Франции в первом полугодии 2026 г. достиг 106,8 млрд евро. Об этом сообщало в начале августа министерство бюджета, государственных счетов и гражданской администрации страны.