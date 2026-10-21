Трамп попросил освободить осужденного в России американца Хаббарда

30 сентября того же года Хаббард признал вину в участии в конфликте на стороне вооруженных сил Украины. Гособвинение просило для него семь лет колонии. Прокурор также попросил суд при вынесении приговора учитывать возраст подсудимого (72 года на тот момент) и признание им вины.