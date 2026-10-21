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Трамп попросил освободить осужденного в России американца Хаббарда

Сергей Пахомов

Президент США Дональд Трамп попросил своего российского коллегу Владимира Путина освободить из заключения осужденного в РФ американца Стивена Хаббарда. Об этом глава Белого дома заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме. Трансляцию мероприятия вел DRM News.

«Я говорил с президентом Путиным о Хаббарде. Я говорил на эту тему подробно. Я просил отпустить его», – сообщил американский лидер. Он подчеркнул, что хотел бы видеть Хаббарда на родине и отметил, что будет наблюдать за дальнейшим развитием событий.

20 октября ABC News сообщил, что администрация президента США близка к соглашению с РФ об освобождении нескольких американцев, находящихся под стражей в России. По данным телеканала, переговоры ведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Ключевым вопросом переговоров стало освобождение Хаббарда, задержанного в России в 2022 г. 

В 2024 г. Московский городской суд приговорил Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии за наемничество. По данным правоохранительных органов, он участвовал в конфликте на Украине за денежное вознаграждение. Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм. Ежемесячно гражданин США получал $1000.

30 сентября того же года Хаббард признал вину в участии в конфликте на стороне вооруженных сил Украины. Гособвинение просило для него семь лет колонии. Прокурор также попросил суд при вынесении приговора учитывать возраст подсудимого (72 года на тот момент) и признание им вины.

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