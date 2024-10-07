Суд приговорил пенсионера США Хаббарда к колонии за наемничество
Московский городской суд приговорил 72-летнего пенсионера из США Стефана Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии за наемничество, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
По данным правоохранительных органов, он участвовал в конфликте на Украине за денежное вознаграждение. Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм. Ежемесячно гражданин США получал $1000.
Хаббард признан виновным в преступлении, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте. Оно предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. По решению суда у него также изъяли 142 300 украинских гривен (около 327 500 руб.).
30 сентября Хаббард признал вину в участии в конфликте на стороне вооруженных сил Украины. 5 октября гособвинение запросило для него семь лет колонии. Прокурор также попросил суд при вынесении приговора учитывать возраст подсудимого и признание им вины.