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Суд приговорил пенсионера США Хаббарда к колонии за наемничество

Ведомости

Московский городской суд приговорил 72-летнего пенсионера из США Стефана Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии за наемничество, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

По данным правоохранительных органов, он участвовал в конфликте на Украине за денежное вознаграждение. Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм. Ежемесячно гражданин США получал $1000.

Хаббард признан виновным в преступлении, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте. Оно предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. По решению суда у него также изъяли 142 300 украинских гривен (около 327 500 руб.).

30 сентября Хаббард признал вину в участии в конфликте на стороне вооруженных сил Украины. 5 октября гособвинение запросило для него семь лет колонии. Прокурор также попросил суд при вынесении приговора учитывать возраст подсудимого и признание им вины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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