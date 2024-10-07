Суд приговорил пенсионера США Хаббарда к колонии за наемничество

Хаббард признан виновным в преступлении, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте. Оно предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. По решению суда у него также изъяли 142 300 украинских гривен (около 327 500 руб.).