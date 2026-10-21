Песков: журналистов недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
Журналисты из недружественных стран смогут принять участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС.
«Примут участие. Да, [пригласим] – так же, как и всегда это делаем», – сказал он.
Совмещенная прямая линия по итогам года и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина традиционно состоится в декабре. По словам Пескова, в Кремле уже началась подготовка к мероприятию.
Прямая линия с президентом проводится ежегодно в Гостином Дворе. В период с 2001 по 2019 г. мероприятие не проводилось лишь в 2004 и 2012 гг. В 2020-м из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, состоялась только большая пресс-конференция. В 2022 г. мероприятие отменили. В 2025 г. оно продолжалось 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем.