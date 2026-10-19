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Песков: прямая линия Путина традиционно пройдет в декабре

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, по плану, традиционно состоится в декабре. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

«На декабрь», – ответил представитель Кремля на вопрос о прямой линии.

6 октября Песков сообщил, что в Кремле уже началась подготовка к большой пресс-конференции и прямой линии Путина по итогам года.

Прямая линия с президентом проводится ежегодно в Гостином Дворе. С 2001 по 2019 г. мероприятие не проводилось только в 2004 и 2012 гг. В 2020-м из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, состоялась лишь большая пресс-конференция. В 2022 г. мероприятие отменили. В 2025 г. она длилась 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем.

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