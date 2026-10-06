Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR55,21+1,73%CNY Бирж.12,829+0,59%IMOEX2 314,6-0,21%RTSI858,52-0,21%RGBI111,17-0,04%RGBITR764,14-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: прямую линию Путина вновь совместят с большой пресс-конференцией

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В Кремле начали подготовку к большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина по итогам года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Подготовка уже началась, и мы готовим так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат. Это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства», – сказал он.

Прямая линия с президентом, как правило, проводится ежегодно в Гостином дворе. С 2001 по 2019 гг. прямая линия не проводилась только в 2004 и 2012 гг. В 2020-м из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, состоялась лишь большая пресс-конференция. В 2022 г. мероприятие отменили. В 2025 г. она длилась 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем.

4 октября Песков рассказал, что в этом году объем обрабатываемых обращений увеличат за счет нейросетей.

Читайте также:78 часов диалога с народом: прямые линии Владимира Путина в цифрах и графиках
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте