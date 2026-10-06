Песков: прямую линию Путина вновь совместят с большой пресс-конференцией

Прямая линия с президентом, как правило, проводится ежегодно в Гостином дворе. С 2001 по 2019 гг. прямая линия не проводилась только в 2004 и 2012 гг. В 2020-м из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, состоялась лишь большая пресс-конференция. В 2022 г. мероприятие отменили. В 2025 г. она длилась 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем.