Песков сообщил о начале подготовки новой прямой линии Путина

Песков сообщил о начале подготовки новой прямой линии ПутинаОбъем обрабатываемых обращений увеличат за счет нейросети
Началась подготовка новой прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также отметил, что благодаря нейросети удастся обработать больше обращений «Прямой линии».
В 2025 г. прямая линия с Путиным длилась 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем. Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с Путиным, проходила в Гостином дворе.