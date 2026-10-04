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Песков сообщил о начале подготовки новой прямой линии Путина

Объем обрабатываемых обращений увеличат за счет нейросети
Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Началась подготовка новой прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что благодаря нейросети удастся обработать больше обращений «Прямой линии».

В 2025 г. прямая линия с Путиным длилась 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем. Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с Путиным, проходила в Гостином дворе. 

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