78 часов диалога с народом: прямые линии Владимира Путина в цифрах и графиках

В последние годы наблюдается устойчивый рост телевизионной аудитории. Так, в 2024 г. «Итоги года» посмотрели 17 млн россиян, телетрансляция показала рекордный рейтинг (процент смотревших событие от всего населения в указанной аудитории) и долю (процент тех, кто отдал предпочтение этой передаче, от всех, кто находился в этот момент у телевизоров). Первый показатель составил 12,5%, а второй – 63,4% соответственно, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope. Число телеканалов, ведущих трансляцию, также увеличилось: если в 2021 г. их было пять, то в 2024 г. – уже восемь. Чаще всего в роли соведущего выступали Мария Ситтель (2008–2015, «Россия-1»), а также Екатерина Андреева и Сергей Брилев (2001–2007, «Первый канал»).