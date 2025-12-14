78 часов диалога с народом: прямые линии Владимира Путина в цифрах и графиках

78 часов диалога с народом: прямые линии Владимира Путина в цифрах и графикахМероприятие в четвертый раз пройдет совместно с пресс-конференцией
19 декабря президент России Владимир Путин ответит на вопросы россиян и представителей СМИ. Как и в 2023–2024 гг., мероприятие, в котором объединены форматы прямой линии и большой пресс-конференции, пройдет под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». О чем ранее говорил президент населению и как менялся интерес граждан к прямым линиям – в графиках «Ведомостей».
Первая прямая линия с участием Путина состоялась 24 декабря 2001 г. (ранее, 18 июля того же года, прошла его первая большая пресс-конференция). Трансляцию тогда вели телеканалы ОРТ (год спустя переименованный в «Первый канал») и РТР (ныне «Россия-1») из Кремля. Сам президент признавался, что сотрудники аппарата отговаривали его от мероприятия такого формата. Впоследствии общение Путина с населением в режиме реального времени стало практически регулярным и продолжалось даже в период его пребывания на посту председателя правительства в 2008–2011 гг.
В период с 2001 по 2019 г. прямая линия не проводилась только в 2004 и 2012 гг. В 2020-м из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, состоялась лишь большая пресс-конференция. Правда, тогда глава государства из своей резиденции в Ново-Огарево отвечал не только на вопросы журналистов, но и остальных жителей страны. В 2021 г. прямая линия прошла еще раз в классическом виде, в 2022 г. мероприятие отменили. С 2023 г. общение главы государства с представителями СМИ и гражданами объединено в «Итоги года с Владимиром Путиным».
В общей сложности прямая линия проводилась 18 раз, еще трижды – в объединенном с пресс-конференцией формате.
В 2001–2003 гг. прямая линия традиционно проходила в декабре, в 2005–2007 гг. – в сентябре – октябре. В 2008–2011 гг. мероприятие вновь вернулось к декабрьским датам. В 2013–2016 гг. общение президента с гражданами в режиме реального времени перенесли на апрель, в 2017–2019 гг. и 2021 г. – на июнь. В 2020, 2023 и 2024 гг. эфир вновь состоялся в декабре.
Первая прямая линия оказалась самой короткой – 2 часа 20 мин. На нее поступило наименьшее число вопросов граждан – около 400 000, из которых глава государства ответил лишь на 47. Уже во время второго эфира число обращений выросло более чем в три раза, а наибольшее их число было зафиксировано в 2015 г. (свыше 3,2 млн). Впоследствии этот показатель снижался, однако в 2024 г. наблюдался резкий рост – до 2,5 млн по сравнению с 2,1 млн годом ранее. В этом году к 12 декабря поступило более миллиона обращений (их прием продолжится до завершения эфира с президентом).
На фоне роста числа обращений от граждан увеличивалась и продолжительность прямых эфиров. Максимальная длительность была зафиксирована в 2013 г. – тогда президент общался с населением 4 часа 47 минут, что стало рекордом за все время. Абсолютным же по количеству ответов (90) стала прямая линия 2011 г., когда Путин занимал премьерское кресло. В 2024 г. глава государства подводил итоги года в течение почти 4 часов 30 минут, ответив на 80 вопросов. В общей сложности Путин общался с россиянами в таких форматах почти 78 часов, прокомментировав свыше 1460 обращений.
В последние годы наблюдается устойчивый рост телевизионной аудитории. Так, в 2024 г. «Итоги года» посмотрели 17 млн россиян, телетрансляция показала рекордный рейтинг (процент смотревших событие от всего населения в указанной аудитории) и долю (процент тех, кто отдал предпочтение этой передаче, от всех, кто находился в этот момент у телевизоров). Первый показатель составил 12,5%, а второй – 63,4% соответственно, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope. Число телеканалов, ведущих трансляцию, также увеличилось: если в 2021 г. их было пять, то в 2024 г. – уже восемь. Чаще всего в роли соведущего выступали Мария Ситтель (2008–2015, «Россия-1»), а также Екатерина Андреева и Сергей Брилев (2001–2007, «Первый канал»).
Рост интереса россиян к мероприятию, в рамках которого президент отвечает на вопросы в прямом эфире, подтверждается и социологическими опросами. Так, по данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), если в 2019 г. такой формат был интересен лишь для 51% респондентов, то к 2024 г. их доля выросла до 66%. Впрочем, этот показатель остается значительно ниже пиковых значений 2004 г. (80%, хотя прямая линия в тот года не проводилась) и 2015 г. (75%) – тогда президент говорил о введенных в 2014 г. санкциях, программе реновации в Москве и свалке в Балашихе.
По мнению Путина, формат, когда вопросы поступают по разным каналам, позволяет «посмотреть реально, чем же люди озабочены». «Это дает возможность донести до людей позицию руководства страны и мою собственную по некоторым ключевым проблемам, дать оценку того, что происходит», – отмечал президент в 2015 г., отвечая на вопрос ведущего «в связи с чем проводится прямая линия, что вы хотите узнать?».
При этом за прямой линии целиком следили лишь 10–16% россиян, следует из наблюдений ФОМ за 2017–2024 гг. (в опросах принимают участие по 1500 граждан старше 18 лет в 53 регионах РФ). В 2024 г. полностью смотрели или слушали «Итоги года» 16% респондентов, частично – 41%, а 43% не смотрели, не слушали и не знакомились с материалами мероприятия. С 2019 г. доля тех, кто игнорировал эфир, снизилась на 8 п. п.
Наибольший интерес к мероприятию проявляют россияне старше 60 лет (30% респондентов этого возраста полностью смотрели трансляцию, 44% – частично), наименьший – граждане 18–30 лет (6 и 36% соответственно).
При этом оценка россиянами ответов Путина растет вслед за интересом к мероприятию: если в 2019 г. только 31% зрителей трансляции отметили, что им понравился стиль выступления президента, то в 2024 г. их доля увеличилась до 48%. Из этого же опроса ФОМ следует, что в 2024 г. смотревшим эфир больше всего (7%) запомнились ответы главы государства на вопросы о спецоперации на Украине, поведение и настрой президента во время мероприятия (6%), комментарии иностранным журналистам (5%), а также предложение провести дуэль с применением «Орешника».