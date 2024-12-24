Итоги года с президентом собрали в 2024 году рекордную телеаудиторию

Итоги года с президентом собрали в 2024 году рекордную телеаудиториюТрансляция в этом году привлекла больше политизированных зрителей и молодежи, считают эксперты
Трансляцию «Итогов года» с Владимиром Путиным (пресс-конференция была совмещена с прямой линией) 19 декабря в прямом эфире в среднем посмотрело 17 млн россиян старше четырех лет. Таковы данные, предоставленные по запросу «Ведомостей» исследовательской компанией Mediascope.
Это рекордный показатель за последние три года. В декабре 2023 г., согласно данным Mediascope, телеаудитория аналогичного события достигла 16,3 млн россиян. В 2022 г. ни то ни другое мероприятие не проводилось. А в декабре 2021 г. итоговую пресс-конференцию Путина на ТВ посмотрели 16,8 млн человек, отмечается в данных Mediascope.
Также телетрансляция «Итогов года» с президентом показала в 2024 г. рекордные рейтинг (процент смотревших событие от всего населения в указанной аудитории) и долю (процент тех, кто отдал предпочтение этой передаче, от всех, кто находился в этот момент у телевизоров). Первый показатель у этого события на ТВ составил 12,5%, а второй – 63,4% соответственно, указано в данных Mediascope. Для сравнения: в 2023 г. рейтинг итогов года на ТВ, согласно Mediascope, достиг 11,9%, доля – 59,4%. А в 2021 г. рейтинг составил 12,3%, доля – 55,4%. Но и количество телеканалов, которые вели прямую трансляцию итогов года с Путиным, в 2024 г. было больше – восемь, отмечают в Mediascope. В 2023 г. их было шесть, а в 2021 г. – пять.
В этом году пресс-конференцию президента, объединенную с прямой линией, показывали в своем эфире «Россия 1», «Первый канал», НТВ, РЕН ТВ, «Пятый канал», «Россия 24», «Мир» и «Соловьев Live». Больше всего зрителей собрала трансляция выступления президента в эфире «России 1»: на этом телеканале ее посмотрели в среднем 5,9 млн человек, следует из данных Mediascope. На втором месте – «Первый канал» (4,4 млн человек), а на третьей позиции – НТВ (2,6 млн человек), указано там же.
Во время объединенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря Путин рассказал о боевых действиях в Курской области, мерах по восстановлению новых регионов, новом оружии «Орешник», ситуации в Сирии, а также возможности контактов с Дональдом Трампом. Кроме того, президент высказал свое мнение о замедлении YouTube и идее запрета абортов. Всего трансляция итогов года с президентом длилась 4,5 часа, за это время Путин ответил на 76 вопросов граждан.
Высокий интерес к телетрансляции итогов года с президентом в этом году в том числе обеспечила более политизированная аудитория, считает политолог Алексей Макаркин: «Для нее были важны ответы Путина на два ключевых вопроса – каким будет развитие российско-американских отношений при Трампе и что собой представляет оружие «Орешник».
Увеличивается интерес к этому мероприятию и у молодых людей, поскольку по мере взросления они начинают осознавать, что политика серьезно влияет на их жизнь, предполагает политтехнолог Олег Захаров: «И откликом на внимание молодежи стал в том числе ответ Путина на вопрос блогера Влада Бумаги о замедлении YouTube».
Внимание россиян к выступлениям президента с итогами года стабильно высокое, поскольку время сейчас «сложное и тревожное», резюмирует Захаров: «И люди ждут от президента ответов, которые обозначат ориентиры на следующий год и придадут им уверенности в завтрашнем дне».