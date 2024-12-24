Итоги года с президентом собрали в 2024 году рекордную телеаудиторию

Также телетрансляция «Итогов года» с президентом показала в 2024 г. рекордные рейтинг (процент смотревших событие от всего населения в указанной аудитории) и долю (процент тех, кто отдал предпочтение этой передаче, от всех, кто находился в этот момент у телевизоров). Первый показатель у этого события на ТВ составил 12,5%, а второй – 63,4% соответственно, указано в данных Mediascope. Для сравнения: в 2023 г. рейтинг итогов года на ТВ, согласно Mediascope, достиг 11,9%, доля – 59,4%. А в 2021 г. рейтинг составил 12,3%, доля – 55,4%. Но и количество телеканалов, которые вели прямую трансляцию итогов года с Путиным, в 2024 г. было больше – восемь, отмечают в Mediascope. В 2023 г. их было шесть, а в 2021 г. – пять.