Что журналисты и другие граждане услышали от Путина

Что журналисты и другие граждане услышали от ПутинаОн говорил о ситуации в Сирии, китайцах с водочкой, президентах США и Зеленском
Аккредитованные на итоговое мероприятие с участием президента журналисты – московские, приехавшие с других городов страны и мира – проходили досмотр на входе в Гостиный двор морозным утром 19 декабря. Среди самых медийных гостей пресс-конференции оказалась журналистка Ксения Собчак. Она стремительно перемещалась, не давая опомниться коллегам. Но в буфете, где к ее приходу уже оставались лишь пирожки и кофе, российской знаменитости опомниться не дал журналист NBC Кир Симмонс (ему Путин позволил задать три вопроса, после чего репортер ретировался из зала, как говорили, для прямого включения).
Непосредственно перед началом мероприятия по подведению итогов года организаторы просили присутствующих в зале не наступать на сцену вокруг стола. Там находились охранники и гендиректор Первого канала Константин Эрнст, который проверял готовность студии. Впрочем, вскоре журналистов уже ничто не удерживало от нарушения запрета, так как компанию Эрнесту составил Дмитрий Песков, который добавил саспенса.
Мероприятие началось (всего-то) с 12-минутной задержкой. «Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска: и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, ужас-ужас. Ну ужас. Но не ужас-ужас-ужас» – так Путин ответил на вопрос о сошедшем с ума мире и России в нем, оставляя каждому свое понимание той самой «движухи».
Первые аплодисменты сорвало цитирование афоризма Марка Твена «слухи о моей смерти слишком преувеличены» в контексте ситуации в Сирии и положении РФ там. Путин, кажется, отказался считать падение режима Башара Асада поражением, так как была достигнута цель не допустить в Сирии «террористический анклав наподобие того, что мы наблюдаем в некоторых других странах, например в Афганистане». Главным бенефициаром последних событий в Сирии российский президент считает Израиль, который под это дело в прямом смысле расширил свои владения за счет соседнего государства.
Одним из самых ярких и символических моментов всей пресс-конференции стала просьба Путина к залу помочь развернуть подаренное ему знамя 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Оно, сказал Путин, «представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию».
Вскоре зал оживило предложение президента «устроить высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве: он предложил странам Запада, где допускают возможность перехвата «Орешника», свести туда «все свои силы ПВО и ПРО», после чего Россия ударит этим новым видом оружия. «Посмотрим, что получится. Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны», – сказал Путин.
Когда очередь дошла до Кира Симмонса, то он первым упомянул недавнюю смену руководства Сирии и убийство в Москве в результате теракта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, посчитав все это признаками «слабости» Путина на фоне ожидаемых переговоров с Дональдом Трампом. При этом он попросил помочь узнать у проживающего теперь в России Башара Асада о судьбе пропавшего еще 12 лет назад американского журналиста Остина Тайса.
Путин сказал, что пока еще не разговаривал в России с Асадом (называя его по-прежнему президентом), и призвал быть «взрослыми людьми», по сути, намекнув, что шансов найти пропавшего живым очень мало. Претензии же о том, что последние события бьют по России и ее лидеру, не показались обоснованными. «Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединенных Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим», – сказал глава государства.
Примечательно, что Путин отметил и то, что он более четырех лет не разговаривал с Трампом. Который сам не так давно ответил на вопрос журнала Time, говорил ли он с российским президентом после своей ноябрьской победы на выборах, словами: «Нет, я не могу сказать, это было бы неправильно». Вероятно, у него есть причины говорить о том, что переговоров еще не было.
О действующем президенте Джо Байдене Путин, к слову, в один момент отозвался хорошо, отвечая на вопрос о помиловании им своего сына Хантера: «оказалось, что в Байдене больше человека», чем политика. Он вспомнил и некоторые отечественные традиции, к примеру, что Сталин, по некоторым данным, отказался обменять сына на пленного Паулюса, поскольку «солдат на маршалов не меняют».
А вот об отношениях с КНР Путин говорил исключительно в самой теплой коннотации – в них присутствует доверие, 600 проектов для совместных инвестиций в объеме $200 млрд, а когда руководители регионов двух стран общаются друг с другом и неформально – то «маотай (китайская водка. – «Ведомости») и водочка».
Но примечательно, что на вопрос о том, с кем из уже покинувших этот мир людей Путин хотел бы встретиться, он назвал трех европейских лидеров: бывшего канцлера Германии Гельмута Коля (при нем состоялось объединение Германии, а сам российский президент был на переговорах с ним переводчиком у мэра Ленинграда Анатолия Собчака), бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони и президента Франции Жака Ширака. Впрочем, следом Путин тепло отозвался и о лидерах восточных стран, но современниках, с которыми он переустраивает мир: председателе КНР Си Цзиньпине и премьере Индии Нарендре Моди.
Телеканал «Спас» попросил президента расправиться с тремя проблемами, которые беспокоят православных, особенно на фоне спецоперации: внедрить запреты на аборты, порносайты и захоронить тело Владимира Ленина. Путин не согласился с инициативами, хотя постарался не обидеть инициаторов.
Тем временем на экране вопрос «Когда на США будут направлены ядерные ракеты» сменялся просьбой второклассницы Карины о новых партах и стульях.
Одним из последних вопросов Путин выбрал вопрос корреспондента «Би-би-си» и регулярного участника подобных мероприятий в России Стивена Розенберга. «Сейчас вы получите возможность на нас напасть. Вы все время на нас нападаете, мы только защищаемся» – так двусмысленно анонсировал переход хода Путин. Розенберг вспомнил о фразе Бориса Ельцина, которую он, по преданию, сказал Путину при передаче власти: «Берегите Россию» – и узнал мнение Путина, получилось ли у него это. Действующий президент моментально ответил утвердительно, напомнив британскому корреспонденту, как Западу не нравилась риторика (а иногда и действия) считающегося прозападным первого президента России относительно югославского конфликта.
Отвечая на вопрос, изменил бы Путин свое решение начать спецоперацию, если бы сейчас можно было вернуться в февраль 2022 г., он рассказал о своих мыслях – зная, как все сложилось, – что начать военные действия стоило еще раньше. «О чем бы я подумал – это то, что такое решение, которое было в начале 2022-го принято, нужно было бы принимать раньше. <...> Зная об этом, надо было бы готовиться раньше к этим мероприятиям, в том числе и к СВО», – сказал он. Путин признался, что «крымские события [2014 г.] были спонтанными» и «события 2022 г. мы тоже начали без всякой особой подготовки». Он считает, что после того, как Киев отказался от соблюдения минских соглашений, а власти Украины заговорили о претензиях «на какое-то оружие массового поражения», у России больше не было возможности откладывать. «Мы увидели, что началось военное освоение Донбасса с параллельным уничтожением всего, что связано с Россией», – сказал Путин.
Но, вернувшись в 2024 г., Путин засомневался в реальности рождественского перемирия с Украиной хотя бы «на один-два дня», которое, как, подтвердил он, предлагал премьер Венгрии Виктор Орбан: из-за резкой позиции Украины и нежелания давать ей дополнительные возможности для возобновления конфликта. И даже на фоне острого конфликта Путин гипотетически допустил такой сценарий (отвечая на соответствующий блиц-вопрос): если нелегитимный в его глазах президент Украины Владимир Зеленский вдруг как «черт из табакерки» появится с просьбой об убежище в России, то здесь «никому не отказывают».
Уже после окончания пресс-конференции Минобороны сообщило, что еще за день до нее Украина ударила шестью ракетами ATACMS и четырьмя Storm Shadow по предприятию Комбинат «Каменский» в Ростовской области.