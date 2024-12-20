Что журналисты и другие граждане услышали от Путина

Отвечая на вопрос, изменил бы Путин свое решение начать спецоперацию, если бы сейчас можно было вернуться в февраль 2022 г., он рассказал о своих мыслях – зная, как все сложилось, – что начать военные действия стоило еще раньше. «О чем бы я подумал – это то, что такое решение, которое было в начале 2022-го принято, нужно было бы принимать раньше. <...> Зная об этом, надо было бы готовиться раньше к этим мероприятиям, в том числе и к СВО», – сказал он. Путин признался, что «крымские события [2014 г.] были спонтанными» и «события 2022 г. мы тоже начали без всякой особой подготовки». Он считает, что после того, как Киев отказался от соблюдения минских соглашений, а власти Украины заговорили о претензиях «на какое-то оружие массового поражения», у России больше не было возможности откладывать. «Мы увидели, что началось военное освоение Донбасса с параллельным уничтожением всего, что связано с Россией», – сказал Путин.