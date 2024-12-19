Как мировые СМИ комментируют прямую линию Владимира Путина

«Путин заявил на ежегодной пресс-конференции, что отношения между Россией и Китаем достигли "беспрецедентного уровня" в результате высокого уровня взаимного доверия <...>. Китай и Россия являются двумя постоянным членами Совбеза ООН, поэтому их политическое взаимное доверие и стратегическая координация имеют важное значение не только для двух стран, но и для глобальной безопасности и мира во всем мире, а также развития международного порядка».