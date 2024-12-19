Как мировые СМИ комментируют прямую линию Владимира Путина

Как мировые СМИ комментируют прямую линию Владимира ПутинаЭфир продлился 4,5 часа, поступило почти 2,5 млн вопросов от граждан
19 декабря состоялись «Итоги года с Владимиром Путиным». Эфир объединил прямую линию и большую пресс-конференцию президента России, трансляция шла из Гостинного двора в Москве. Модераторами стали корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.
Прямая линия продлилась 4,5 часа. На момент ее окончания поступило почти 2,5 млн вопросов от граждан. В центре обсуждения оказались экономика России, отношения с западными странами, а также вопросы обеспечения участников спецоперации, экологии, демографии и др. «Ведомости» собрали реакции мировых СМИ на прошедшие «Итоги года».
Reuters
«Путин заявил, что его страна стала намного сильнее с 2022 г. <…>. По его словам, любые переговоры должны брать за отправную точку предварительное соглашение, достигнутое между российскими и украинскими переговорщиками в Стамбуле <…>. Отдельные киевские политики считают этот проект сделки сродни своей капитуляции, которая нейтрализует военные и политические амбиции Украины».
CNN
«Как сказал Путин, его бойцы занимают квадратные километры территории каждый день. <…> Эти слова звучат вскоре после того, как Владимир Зеленский признал в интервью, что у Украины не хватает сил, чтобы вернуть себе всю занятую Россией территорию».
The Wall Street Journal
«Если судить по прямой линии, то российский президент, кажется, не спешит завершать конфликт на Украине, вместо этого стремясь продемонстрировать силу России. И это несмотря на заявленную цель Дональда Трампа как можно быстрей достигнуть мира. <…> В ходе прямой линии Путин неоднократно называл свою страну устойчивой к последствиям украинского конфликта».
Anadolu
«Говоря о ситуации в Сирии и переходе под контроль оппозиции провинции Алеппо, Путин сообщил, что этот регион был взят силой 350 бойцов, тогда как около 30 000 сирийских войск режима Асада и проиранских подразделений «отошли без боя»».
Global Times
«Путин заявил на ежегодной пресс-конференции, что отношения между Россией и Китаем достигли "беспрецедентного уровня" в результате высокого уровня взаимного доверия <...>. Китай и Россия являются двумя постоянным членами Совбеза ООН, поэтому их политическое взаимное доверие и стратегическая координация имеют важное значение не только для двух стран, но и для глобальной безопасности и мира во всем мире, а также развития международного порядка».
El Mundo
«Российская Курская область будет освобождена, новая российская ракета "Орешник" неудержима, а экономика РФ получит мягкую посадку, несмотря на рост инфляции <...>. Путин считает, что на фронте "ситуация существенно меняется". <...> На вопрос, когда Курская область будет освобождена, Путин выразил оптимизм, не вдаваясь в подробности».
The Hindu
«Российские войска уже несколько месяцев продвигаются на востоке Украины, и господин Путин неоднократно расхваливал их доблесть на поле боя. <...> Ему также пришлось обсудить экономические трудности, с которыми сталкивается Россия – последствия роста военных расходов и острую нехватку рабочей силы, вызванную конфликтом».