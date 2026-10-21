Европа опасается симпатий Трампа к России вместо Украины

21 октября Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме подчеркнул, что США предоставили Киеву больше средств, чем почти кто-либо за все годы конфликта, не получая ничего взамен. Он сообщил, что американские налогоплательщики устали от этого, поэтому Вашингтон хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский заключил с Россией сделку. Американский лидер также назвал Россию великой державой с большим людским потенциалом, а Украине неоткуда взять людей для продолжения боевых действий. В связи с этим он посоветовал Зеленскому заключить сделку.