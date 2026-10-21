Европа опасается симпатий Трампа к России вместо Украины
В Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп симпатизирует России больше, чем Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, изменение американского подхода к украинскому вопросу связано с личным отношением главы Белого дома к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Один из европейских чиновников заявил, что неприязнь Трампа к украинскому лидеру осложняет участие Вашингтона в урегулировании конфликта. По его мнению, деловой подход американского президента имеет свои ограничения, что затрудняет достижение договоренностей о мире.
Собеседник из ЕС допустил, что позиция Трампа по Украине еще может измениться. При этом дипломат обратил внимание на постоянство его отношения к России на фоне неоднократных изменений взглядов по другим вопросам. По его словам, он неоднократно критиковал Украину, ЕС и НАТО, но почти никогда не говорил ничего критического о России.
21 октября Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме подчеркнул, что США предоставили Киеву больше средств, чем почти кто-либо за все годы конфликта, не получая ничего взамен. Он сообщил, что американские налогоплательщики устали от этого, поэтому Вашингтон хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский заключил с Россией сделку. Американский лидер также назвал Россию великой державой с большим людским потенциалом, а Украине неоткуда взять людей для продолжения боевых действий. В связи с этим он посоветовал Зеленскому заключить сделку.
Президент США неоднократно требовал от украинского лидера завершить конфликт с Россией. 19 октября он говорил, что США дали Украине многое, тогда как Киев не дал Вашингтону ничего. Трамп подчеркнул, что если бы Зеленский послушал его, то конфликт можно было бы урегулировать намного раньше.
В последние недели отношения Трампа и Зеленского обострились. Американский лидер говорил, что Украине пришло время сменить лидера, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо.