Главное из заявлений Трампа о конфликте на Украине и успехах России

Главное из заявлений Трампа о конфликте на Украине и успехах РоссииПрезидент США призвал Зеленского скорее заключить сделку
Президент США Дональд Трамп 20 октября в ходе общения с журналистами в Белом доме выразил разочарование Украиной и отметил успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на фронте. Американский лидер также подчеркнул, что поддержка Вашингтоном Украины привела лишь к смертям и финансовым потерям. Трансляцию мероприятия вел DRM News. «Ведомости» собрали главное из заявлений американского президента.
Трамп в ходе общения с журналистами указал на успехи, которых российские военные добились на поле боя. По его словам, ВС РФ постоянно продвигаются вперед.
«Россия – гигантская машина. Русские продолжают продвигаться вперед, у них неисчерпаемые ресурсы», – заявил глава американского государства.
Глава Белого дома подчеркнул, что США предоставили Киеву больше средств, чем почти кто-либо за все годы конфликта, не получая ничего взамен. Трамп сообщил, что американские налогоплательщики устали от этого, поэтому Вашингтон хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский заключил с Россией сделку.
«Мы многое дали Украине. Мы не получили абсолютно ничего взамен, кроме горя, смертей и огромных финансовых потерь», – отметил Трамп. По его словам, США потратили на Украину $350 млрд. В то же время он уточнил, что Киев расплатился с США за оказанную помощь своими землями, редкоземельными металлами и другими ресурсами.
Президент США прокомментировал возможность дипломатического решения украинского кризиса. Он указал, что сделка возможна и без совместного подписания документа президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским.
По его мнению, лидерам стран «необязательно находиться в одном помещении, они могут сделать это иным образом». Американский лидер также отметил, что украинский народ не будет «дальше терпеть конфликт».
«Украина должна хотеть урегулировать этот конфликт. Зеленский должен хотеть урегулировать этот конфликт. И если он этого не хочет, я думаю, это будет очень плохо», – продолжил Трамп.
Президент США подчеркнул, что Россия – великая держава с большим людским потенциалом, а Украине неоткуда взять людей для продолжения боевых действий. В связи с этим он посоветовал Зеленскому заключить сделку.
Президент США неоднократно требовал от украинского лидера завершить конфликт с Россией. 19 октября он заявил, что США дали Украине многое, тогда как Киев не дал Вашингтону ничего. Трамп подчеркнул, что если бы Зеленский послушал его, то конфликт можно было бы урегулировать намного раньше.
С недавнего времени отношения Трампа и Зеленского обострились. Американский лидер говорил, что Украине пришло время сменить лидера, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо.