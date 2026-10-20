Главное из заявлений Трампа о конфликте на Украине и успехах России

«Мы многое дали Украине. Мы не получили абсолютно ничего взамен, кроме горя, смертей и огромных финансовых потерь», – отметил Трамп. По его словам, США потратили на Украину $350 млрд. В то же время он уточнил, что Киев расплатился с США за оказанную помощь своими землями, редкоземельными металлами и другими ресурсами.