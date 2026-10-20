Трамп назвал Россию великой державой
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия – великая держава с большим людским потенциалом, а Украине неоткуда взять людей для продолжения боевых действий, поэтому Киеву пора заключить сделку. Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Белом доме.
«Россия – великая держава, а Украина – нет. Мы помогали через Джо Байдена изначально, но он совершил ошибку, потому что это надо было делать через Европейский союз. Мы дали Украине $350 млрд, я настаивал на том, чтобы получить что-то за эти деньги», – заявил Трамп. Трансляцию его выступления вел DRM News.
Он подчеркнул, что Украина должна сама захотеть завершить конфликт, и если ее президент Владимир Зеленский этого не сделает, «это будет очень плохо». По словам Трампа, США и союзники потратили на Украину огромные средства, и Европа устала от этого.
Трамп подчеркнул, что США оказали значительную помощь Украине, но не получили ничего взамен, кроме горя, смертей и колоссальных финансовых потерь.