Трамп назвал Россию великой державой

«Россия – великая держава, а Украина – нет. Мы помогали через Джо Байдена изначально, но он совершил ошибку, потому что это надо было делать через Европейский союз. Мы дали Украине $350 млрд, я настаивал на том, чтобы получить что-то за эти деньги», – заявил Трамп. Трансляцию его выступления вел DRM News.