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Трамп назвал Россию великой державой

Филипп Иванов
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия – великая держава с большим людским потенциалом, а Украине неоткуда взять людей для продолжения боевых действий, поэтому Киеву пора заключить сделку. Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Белом доме.

«Россия – великая держава, а Украина – нет. Мы помогали через Джо Байдена изначально, но он совершил ошибку, потому что это надо было делать через Европейский союз. Мы дали Украине $350 млрд, я настаивал на том, чтобы получить что-то за эти деньги», – заявил Трамп. Трансляцию его выступления вел DRM News.

Он подчеркнул, что Украина должна сама захотеть завершить конфликт, и если ее президент Владимир Зеленский этого не сделает, «это будет очень плохо». По словам Трампа, США и союзники потратили на Украину огромные средства, и Европа устала от этого.

Трамп подчеркнул, что США оказали значительную помощь Украине, но не получили ничего взамен, кроме горя, смертей и колоссальных финансовых потерь.

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