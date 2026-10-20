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Трамп заявил об успехах российской армии в зоне спецоперации

Сергей Пахомов
TASS
TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская армия добивается успехов в ходе украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме. Трансляцию мероприятия вел DRM News.

«Россия – гигантская машина. Русские продолжают продвигаться вперед, у них неисчерпаемые ресурсы», – подчеркнул глава Белого дома, отметив, что российские военные непрерывно занимают новые территории на Украине.

Кроме того, Трамп выразил свое разочарование Киевом. По его словам, США отдали Украине очень многое, однако это принесло «горе, смерть и невероятные финансовые потери». Также американский президент заявил, что Европа устала от украинского кризиса.

19 октября американский лидер сообщил, что США дали Украине многое, тогда как Киев не дал им ничего. Трамп подчеркнул, что если бы президент Украины Владимир Зеленский послушал его, то конфликт можно было бы урегулировать намного раньше.

С недавнего времени отношения президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского обострились. Американский лидер заявил, что Украине пришло время сменить лидера, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо.

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