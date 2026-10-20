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Рябков: Россия приветствует усилия США по урегулированию на Украине

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия приветствует стремление администрации США содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, ключевая задача заключается в выработке такой формулы урегулирования, которая обеспечит не только прекращение конфликта, но и устойчивость достигнутых договоренностей. Для этого, подчеркнул замглавы МИДа, необходимо обратиться к первопричинам кризиса и устранить проблемы, которые привели к нынешней ситуации.

При этом российский дипломат заявил, что Москва не видит готовности Киева и основных сторонников Украины к подобному подходу. По его оценке, это осложняет перспективы переговорного процесса.

20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России важно, чтобы переговоры по урегулированию конфликта вел легитимный представитель украинской власти. По его словам, этот человек должен быть готов взять на себя ответственность и принять необходимые решения для урегулирования конфликта.

19 октября президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, отвечая на его слова о том, что американский президент якобы находится «на неправильной стороне истории». Он также указал, что Зеленскому «пора поручить ведение переговоров кому-то другому», и заявил, что тот не хочет завершения конфликта. Американский лидер также подтвердил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией, но Украина ничего не дает взамен.

Трамп добавил, что Зеленский должен был уладить конфликт в стране очень давно. Он подчеркнул, что если бы Зеленский послушал американского президента, «он заключил бы гораздо лучшую сделку еще очень давно».

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский не стремится к переговорам. Он добавил, что украинский лидер понимает, что любой результат переговоров, приемлемый для России и США, будет означать падение его власти на Украине. Он отметил, что Зеленский летом 2025 г. прервал переговоры в Стамбуле, а по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби так и не было никаких подвижек в украинском вопросе.

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