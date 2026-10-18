Лавров: Зеленский не хочет перемирия и срывает переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский не стремится к переговорам. Об этом на пресс-конференции по итогам девятого раунда стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Манаме заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У нас только один вывод: Зеленский переговоров не хочет. Он уже не раз их срывал, в том числе после декабря 2019 г., когда в Париже встреча состоялась», – сказал он.
Лавров добавил, что Зеленский понимает, что любой результат переговоров, приемлемый для России и США, будет означать падение его власти на Украине. Он отметил, что украинский лидер летом 2025 г. прервал переговоры в Стамбуле, а по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби так и не было никаких подвижек в украинском вопросе.
Отдельно министр иностранных дел прокомментировал недовольство Зеленского заключенной сделкой между Россией и США о поставках дизельного топлива. Лавров отметил, что действия президента Украины «из области самопиара и клоунады очередной». Они, по мнению главы МИДа, направлены на привлечение внимания к Киеву и финансированию украинской армии.
11 октября Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. Он отметил, что проведение выборов в период боевых действий – «сложная задача».
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована не в перемирии, а в установлении долгосрочного мира на Украине. Он усомнился, что украинские власти намерены организовать выборы, и отметил, что Киев использует перемирие для восстановления сил и продолжения боевых действий.