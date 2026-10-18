Лавров: Зеленский не хочет перемирия и срывает переговоры

Лавров добавил, что Зеленский понимает, что любой результат переговоров, приемлемый для России и США, будет означать падение его власти на Украине. Он отметил, что украинский лидер летом 2025 г. прервал переговоры в Стамбуле, а по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби так и не было никаких подвижек в украинском вопросе.