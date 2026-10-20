Каллас обвинила США в намерении склонить Украину к капитуляции

Каллас также ответила на слова некоторых парламентариев, которые заявили об отсутствии у Евросоюза (ЕС) планов по прекращению конфликта на Украине. По ее словам, это не так и европейские страны хотят мира. Кроме того, в ходе заседания глава евродипломатии прокомментировала санкционные ограничения против РФ, заявив, что они якобы работают.