Каллас обвинила США в намерении склонить Украину к капитуляции
Украина способна держаться в конфликте с Россией только из-за поддержки Европы, поскольку США полтора года склоняют Киев к капитуляции. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пленарном заседании Европарламента.
Каллас также ответила на слова некоторых парламентариев, которые заявили об отсутствии у Евросоюза (ЕС) планов по прекращению конфликта на Украине. По ее словам, это не так и европейские страны хотят мира. Кроме того, в ходе заседания глава евродипломатии прокомментировала санкционные ограничения против РФ, заявив, что они якобы работают.
20 октября канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что регулярно убеждает президента США Дональда Трампа сохранять поддержку Украины и европейских стран. По его словам, европейские государства одновременно перестраивают собственную систему обороны, чтобы снизить зависимость от внешних партнеров.
С недавнего времени отношения президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского обострились. Американский лидер заявил, что Украине пришло время сменить лидера, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо.