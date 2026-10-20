Мерц пытается убедить Трампа продолжать поддержку Украины

4 октября Мерц во время визита в Киев провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, по итогам которой стороны не смогли сблизить позиции по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Мерц выразил скептицизм относительно возможности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы и вместо этого предложил «ассоциированное членство», которое предоставило бы Украине доступ к единому рынку ЕС и статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине нужно «полноценное и равноправное» членство.