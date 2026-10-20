Мерц пытается убедить Трампа продолжать поддержку Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что регулярно убеждает президента США Дональда Трампа сохранять поддержку Украины и европейских стран. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.
По его словам, европейские государства одновременно перестраивают собственную систему обороны, чтобы снизить зависимость от внешних партнеров и стать «более независимыми».
4 октября Мерц во время визита в Киев провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, по итогам которой стороны не смогли сблизить позиции по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Мерц выразил скептицизм относительно возможности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы и вместо этого предложил «ассоциированное членство», которое предоставило бы Украине доступ к единому рынку ЕС и статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине нужно «полноценное и равноправное» членство.
Германия при этом обязалась направить Украине 1 млрд евро военной помощи и еще 350 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Мерц также объявил о заключении с украинскими властями соглашения о совместном производстве нескольких видов беспилотников.
19 октября Трамп вновь раскритиковал Зеленского, отвечая на его слова о том, что американский президент якобы находится «на неправильной стороне истории». Он также указал, что Зеленскому «пора поручить ведение переговоров кому-то другому», и заявил, что тот не хочет завершения конфликта. Американский лидер также подтвердил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией, но Украина ничего не дает взамен.