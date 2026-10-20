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Мерц пытается убедить Трампа продолжать поддержку Украины

Ксения Наумчик
Geert Vanden Wijngaert / AP Photo
Geert Vanden Wijngaert / AP Photo

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что регулярно убеждает президента США Дональда Трампа сохранять поддержку Украины и европейских стран. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, европейские государства одновременно перестраивают собственную систему обороны, чтобы снизить зависимость от внешних партнеров и стать «более независимыми».

4 октября Мерц во время визита в Киев провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, по итогам которой стороны не смогли сблизить позиции по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Мерц выразил скептицизм относительно возможности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы и вместо этого предложил «ассоциированное членство», которое предоставило бы Украине доступ к единому рынку ЕС и статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине нужно «полноценное и равноправное» членство.

Германия при этом обязалась направить Украине 1 млрд евро военной помощи и еще 350 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Мерц также объявил о заключении с украинскими властями соглашения о совместном производстве нескольких видов беспилотников.

19 октября Трамп вновь раскритиковал Зеленского, отвечая на его слова о том, что американский президент якобы находится «на неправильной стороне истории». Он также указал, что Зеленскому «пора поручить ведение переговоров кому-то другому», и заявил, что тот не хочет завершения конфликта. Американский лидер также подтвердил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией, но Украина ничего не дает взамен.

18 октября Зеленский, в свою очередь, обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink. На следующий день украинский лидер в очередной раз повторил, что ограничения на работу Starlink на Украине сохраняются.

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