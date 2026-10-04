Германия направит Украине 1,35 млрд евро помощи
Германия направит Украине 1 млрд евро военной помощи и еще 350 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Киеве, пишет немецкий телеканал Tagesschau.
Он также объявил о заключении с украинскими властями соглашения о совместном производстве нескольких видов беспилотников. В частности, речь идет о дронах-перехватчиках, предназначенных для борьбы с реактивными беспилотниками. Кроме того, Германия и Украина планируют совместно разрабатывать и производить вооружения с дальностью более 1000 км.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября сообщил, что Украина вскоре окончательно заключит с Германией сделку по производству дронов, ракет и связанного ПО.