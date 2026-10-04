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Германия направит Украине 1,35 млрд евро помощи

Сергей Пахомов

Германия направит Украине 1 млрд евро военной помощи и еще 350 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Киеве, пишет немецкий телеканал Tagesschau.

Он также объявил о заключении с украинскими властями соглашения о совместном производстве нескольких видов беспилотников. В частности, речь идет о дронах-перехватчиках, предназначенных для борьбы с реактивными беспилотниками. Кроме того, Германия и Украина планируют совместно разрабатывать и производить вооружения с дальностью более 1000 км.

4 октября Мерц прибыл в Киев в сопровождении генеральных директоров немецких оборонных компаний. В состав немецкой делегации вошли министр экономики Катерина Райхе и руководители Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems и других компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября сообщил, что Украина вскоре окончательно заключит с Германией сделку по производству дронов, ракет и связанного ПО.

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