Германия направит Украине 1,35 млрд евро помощи

Он также объявил о заключении с украинскими властями соглашения о совместном производстве нескольких видов беспилотников. В частности, речь идет о дронах-перехватчиках, предназначенных для борьбы с реактивными беспилотниками. Кроме того, Германия и Украина планируют совместно разрабатывать и производить вооружения с дальностью более 1000 км.