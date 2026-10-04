Reuters: Мерц прибыл в Киев для заключения сделки по дронам

В состав немецкой делегации вошли министр экономики Катерина Райхе и руководители Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems и других компаний. По данным источников, Мерц намерен также требовать от украинских властей прогресса в реформах, запрошенных партнерами по ЕС, включая борьбу с коррупцией.