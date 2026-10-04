Reuters: Мерц прибыл в Киев для заключения сделки по дронам
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев в сопровождении генеральных директоров немецких оборонных компаний, пишет Reuters.
Как сообщили в правительстве ФРГ, в ходе визита Мерц объявит о пакете мер, включающий выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на восстановление энергетического сектора на Украине. Ожидается также окончательное оформление сделки о совместном производстве различных типов дронов.
В состав немецкой делегации вошли министр экономики Катерина Райхе и руководители Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems и других компаний. По данным источников, Мерц намерен также требовать от украинских властей прогресса в реформах, запрошенных партнерами по ЕС, включая борьбу с коррупцией.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября сообщил, что Украина вскоре окончательно заключит с Германией сделку по производству дронов, ракет и связанного ПО. Ключевой темой, как ожидается, станет быстрое производство противодроновых дронов-перехватчиков, испытанных компанией Quantum.
14 апреля Украина и Германия подписали оборонное соглашение на 4 млрд евро. Документ предусматривает усиление систем ПВО, развитие дальнобойных вооружений и запуск совместного производства БПЛА.
По итогам двухдневного саммита НАТО в Анкаре, завершившегося 8 июля, страны-участницы утвердили декларацию, в которой подтвердили выделение Украине военной помощи на уровне не ниже 70 млрд евро на период 2026–2027 гг. Этот пункт был зафиксирован отдельно.