Саммит НАТО привел к обещаниям помощи Украине на 140 млрд евро

Двухдневный саммит НАТО в турецкой столице Анкаре закончился 8 июля принятием общей декларации, в которой отдельным пунктом были закреплены гарантии Украине по предоставлению ей военной помощи на уровне не менее 70 млрд евро в течение 2026–2027 гг. Как утверждает Bild, часть этой суммы заложена уже в планируемый пакет помощи Евросоюза (видимо, в беспроцентный кредит 90 млрд евро под замороженные активы России. – «Ведомости»), где около 60 млрд евро до конца 2027 г. должны пойти на оборонные расходы. Остальные 80 млрд евро страны НАТО будут предоставлять из собственных бюджетов.