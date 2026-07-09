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Главная / Политика /

Саммит НАТО привел к обещаниям помощи Украине на 140 млрд евро

На полях мероприятия были заключены оружейные сделки на $50 млрд
Владимир Кулагин
Роман Романов
Глеб Мишутин
Дональд Трамп заявил, что саммит НАТО в Стамбуле прошел великолепно
Дональд Трамп заявил, что саммит НАТО в Стамбуле прошел великолепно / Saul Loeb / AFP

Двухдневный саммит НАТО в турецкой столице Анкаре закончился 8 июля принятием общей декларации, в которой отдельным пунктом были закреплены гарантии Украине по предоставлению ей военной помощи на уровне не менее 70 млрд евро в течение 2026–2027 гг. Как утверждает Bild, часть этой суммы заложена уже в планируемый пакет помощи Евросоюза (видимо, в беспроцентный кредит 90 млрд евро под замороженные активы России. – «Ведомости»), где около 60 млрд евро до конца 2027 г. должны пойти на оборонные расходы. Остальные 80 млрд евро страны НАТО будут предоставлять из собственных бюджетов.

По окончании общего совещания саммита НАТО Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп сказал, что теперь у них сложились «прекрасные отношения, во что сложно поверить», особенно если вспомнить встречу на повышенных тонах в Овальном кабинете в феврале 2025 г. Трамп также заявил о передаче Украине лицензии на производство ракет к зенитной системе Patriot.

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