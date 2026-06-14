The Guardian: Украина выполнила лишь 15% реформ для вступления в ЕС

В Брюсселе констатируют, что Киев не сумел выполнить большинство взятых на себя обязательств. В частности, план, согласованный с украинским вице-премьером Тарасом Качкой, включает в себя укрепление независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП, принятие антикоррупционной стратегии, а также реформу процедур назначения судей и прокуроров. На Украине прошли громкие аресты, такие как арест бывшего главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Это рассматривается как позитивный сигнал того, что власти серьезно относятся к антикоррупционным проверкам.