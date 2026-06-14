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The Guardian: Украина выполнила лишь 15% реформ для вступления в ЕС

Ведомости

Украина выполнила лишь 15% из десяти приоритетных реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, пишет The Guardian со ссылкой на данные Еврокомиссии. Реформы были согласованы в декабре 2025 г. с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

15 июня в Люксембурге стартует первый этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Формально стороны открыли так называемый «первый кластер» – раздел, посвященный верховенству закона и демократии. Этому предшествовала смена правительства в Венгрии, которая ранее блокировала процесс по требованию премьера Виктора Орбана. Запуск этого кластера открывает двери для переговоров по другим областям, таким как единый рынок, окружающая среда, экономическая и социальная политика.

В Брюсселе констатируют, что Киев не сумел выполнить большинство взятых на себя обязательств. В частности, план, согласованный с украинским вице-премьером Тарасом Качкой, включает в себя укрепление независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП, принятие антикоррупционной стратегии, а также реформу процедур назначения судей и прокуроров. На Украине прошли громкие аресты, такие как арест бывшего главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Это рассматривается как позитивный сигнал того, что власти серьезно относятся к антикоррупционным проверкам.

FT: Украина не вступит в Евросоюз в ближайшее время

Политика / Международные новости

Эксперты и чиновники ЕС отмечают, что для реального вступления в союз Украине предстоит принять тысячи европейских законов, что займет не менее четырех лет даже при идеальных условиях. Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал ввести для Киева промежуточный статус «ассоциированного члена» без права голоса, но эта инициатива не нашла поддержки в других странах.

Ермака подозревают в причастности к легализации 460 млн гривен (около $10,4 млн). Следствие полагает, что он был членом преступной организации, которая за счет фиктивных компаний и отмытых коррупционных средств, в том числе принадлежащих госкомпании «Энергоатом», финансировала строительство элитных объектов недвижимости в пригороде Киева.

The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что европейская комиссия изучает возможность временного ограничения права вето для стран, которые будут вступать в Евросоюз в ближайшие годы. Среди стран, которые могут присоединиться к ЕС, источники также называют Албанию, Молдавию и Украину.

Украина получила статус кандидата в Евросоюзе в июне 2022 г. и настаивает на вступлении уже к 2027 г.

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