Бывшему главе офиса Зеленского соберут деньги для залога

Бывшему главе офиса Зеленского соберут деньги для залогаАндрей Ермак ненадолго арестован
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал 14 мая экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака на 60 дней с возможностью внести за него залог в 140 млн гривен ($3,19 млн), при этом суд уменьшил сумму залога примерно на $1 млн в долларовом эквиваленте.
Сам Ермак ранее заявлял, что таких денег на залог у него нет и что он не является таким богатым, как о нем говорят в СМИ. За помощью бывший глава офиса Зеленского обратился к своим знакомым: «Думаю, что у меня достаточно друзей и знакомых, которые смогут помочь». Также Ермак добавил, что выступает за независимое правосудие и что на своем примере хочет доказать, что не пользуется влиянием в собственных целях. При этом экс-чиновник объявил о намерении обжаловать меру пресечения, вынесенную судом.
По мнению адвоката Ермака Игоря Фомина, обвинение не подтвердило необходимость ареста Ермака. «Содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер пресечения не сможет предотвратить риски», – заявил адвокат.
Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн). По версии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) он был членом преступной группировки, которая финансировала строительство элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств, в том числе связанных с государственной энергетической компанией «Энергоатом».
Ранее в ноябре 2025 г. по делу «Энергоатома» был заочно арестован бежавший в Израиль партнер президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, а Ермак в том же месяце был снят со своей должности. Сам Ермак отрицает наличие у себя домов, уверяя, что располагает «только одной квартирой и одной машиной». Зеленский до сих пор не прокомментировал арест бывшего главы своего офиса.
По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, Зеленский заранее удалил Ермака из своего окружения, так что в настоящий момент он не играет той роли, которую играл на своем посту, сосредоточив в своих руках все коммуникации – от мирных переговоров до взаимодействия со СМИ. Вряд ли стоит ожидать, что этот процесс, хоть и демонстрирующий тотальную коррупцию в окружении Зеленского, сильно скажется на президенте и вертикали власти – серьезных потрясений Денисов не ожидает.
Зеленскому не впервой сдавать своих ближайших соратников, напоминает завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. С делом Ермака украинский президент вполне может справиться, считает эксперт. Зеленский всерьез намерен дождаться промежуточных выборов в США, ожидая на них победы демократов и того, что в результате Дональд Трамп будет связан по рукам и ногам. Самому же Трампу напоминание об украинской коррупции нужно, чтобы надавить на Зеленского и предложить американцам перемирие на Украине в качестве своего внешнеполитического успеха после неудач с Ираном и Гренландией. Но Зеленский, чувствуя себя на коне после очевидного поражения трампизма в лице экс-премьера Виктора Орбана на выборах в Венгрии, намерен всерьез сопротивляться американскому президенту, резюмирует Скориков.