Бывшему главе офиса Зеленского соберут деньги для залога

Зеленскому не впервой сдавать своих ближайших соратников, напоминает завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. С делом Ермака украинский президент вполне может справиться, считает эксперт. Зеленский всерьез намерен дождаться промежуточных выборов в США, ожидая на них победы демократов и того, что в результате Дональд Трамп будет связан по рукам и ногам. Самому же Трампу напоминание об украинской коррупции нужно, чтобы надавить на Зеленского и предложить американцам перемирие на Украине в качестве своего внешнеполитического успеха после неудач с Ираном и Гренландией. Но Зеленский, чувствуя себя на коне после очевидного поражения трампизма в лице экс-премьера Виктора Орбана на выборах в Венгрии, намерен всерьез сопротивляться американскому президенту, резюмирует Скориков.